La Iglesia analizará el comportamiento ético de la sociedad tras ETA

Transcurridos ocho años del alto el fuego de ETA ( este año se cumplirán nueve en octubre ) y dos de la disolución de la banda terrorista, la Diócesis ha preparado una cita para reflexionar sobre la realidad que ha dejado en nuestra tierra casi 60 años de terrorismo, centenares de asesinatos, secuestros y extorsión.

Para ello, el Secretariado Social Diocesano, que en años anteriores se ha centrado únicamente en la escucha serena a las víctimas del terrorismo, ha reunido para el próximo sábado 18 de enero a las 10:30h a tres ponentes: Jesús Prieto Mendoza, Carlos Samaniego y Galo Bilbao, Ellos reflexionarán sobre tres aspectos muy presentes en la vida política y social de nuestro país: seguir escuchando a las víctimas, defender una memoria y relato acordes a la verdad de los hechos y fomentar el perdón con vistas a un sano futuro donde la sociedad no vuelva a sufrir el terrorismo.

Luis Antonio Preciado, responsable del área social de la Diócesis y organizador de este encuentro anima a todo aquel que quiera a participar. “Los tres ponentes son personas con amplio conocimiento en este campo desde muchos puntos de vista y buscarán ver cómo la sociedad ha respondido y responde éticamente en este asunto”. Preciado cree que “hoy tenemos la gran suerte de poder mirar al futuro con optimismo porque la sociedad es mas consciente del enorme daño que produce el asesinato o el secuestro como medios para lograr unos fines” y advierte que dar pasos en falsos en este sentido puede suponer “serios riesgos para la paz, la libertad, el diálogo y la convivencia”.

“Vivir en una sociedad democrática implica que las personas que han sufrido el terrorismo se sientan escuchadas y la memoria de las víctimas no se oculte”, reitera Luis Antonio Preciado. “La mayoría de los ciudadanos no hemos sufrido directamente el terrorismo pero tenemos que sintonizar con quienes sí han sido golpeados porque es un consuelo para ellos y es un inicio para una sociedad sana que se ha reconciliado con esta oscura etapa de su historia reciente” señala.

Desde la Iglesia “debemos acompañar a las víctimas del terrorismo, escuchándolas, empatizando y comprendiendo que en muchas ocasiones no estuvimos a la altura.” Por eso este encuentro servirá para tratar estos temas y “avanzar en el proceso de reconciliación social” con vistas a un futuro “donde la paz no corra riesgos”. Para quienes quieran participar, la cita tendrá lugar en el Aula San Pablo, en Vicente Goicoechea 5 el sábado 18 de eneroa las 10:30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.