La Iglesia alavesa, la primera en España en desinvertir en combustibles fósiles

Desde hoy lunes, 16 de noviembre de 2020, la Diócesis de Vitoria se convierte en la primera diócesis del país en adherirse íntegramente a las indicaciones llegadas desde Roma para desinvertir en combustibles fósiles.

“El Vaticano ha hecho pública la lista de instituciones religiosas a nivel mundial que se han sumado a estos planes y nuestra Diócesis es la primera de todas las diócesis de España en hacerlo” afirma Luis Antonio Preciado, sacerdote responsable de la Comisión Diocesana por la Ecología Integral.

Con motivo de los cinco años de la publicación de la encíclica Laudato Si, en la que el Papa Francisco trata la necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente y donde llama a promover un desarrollo sostenible, la Santa Sede ha elaborado una guía bajo el título 'En camino para el cuidado de la Casa Común'. En ella se dan pautas operativas a todas las diócesis del mundo con vistas a avanzar en compromisos puntuales y reales para hacer frente al desafío urgente de proteger el planeta. Así, la Diócesis de Vitoria anuncia que desde esta semana comenzará a modificar los criterios en sus finanzas para orientarlas hacia inversiones verdes. “Siguiendo las directrices de esta nueva guía, desde el Obispado de Vitoria ya estamos trabajando para encaminar éticamente las inversiones en energía hacia las limpias, verdes y renovables, que no dañen la ecología, no solo medioambiental sino también la social y humana”.

Preciado alude ademas que “a la par que nos enfrentamos al reto de las restricciones en la vida cotidiana a causa de la pandemia del Covid-19, tenemos ante nosotros la oportunidad de apoyar a empresas e industrias que protejan los empleos y la salud humana, siempre desde las energías limpias que no maltraten en planeta” pues “todo está relacionado y si cuidamos la tierra, cuidaremos a quienes lo habitan”. El promotor de esta adhesión recuerda que "cuando uno da los primeros pasos ve que no es tan difícil, pero para el que no da ninguno todo parece imposible”, por lo que anima en que “hay que ponerse en camino, decididamente y sin pausa, como nuestra Diócesis de Vitoria, donde lo hemos acogido con muchas ganas”. Este sacerdote advierte que “los combustibles fósiles son un recurso natural que se usa como fuente de energía no renovable y tarda millones de años en regenerarse, causando gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, uno de los principales desencadenantes del cambio climático al no dejar escapar el calor al espacio acentuando así el calentamiento global del planeta”.

Preciado alerta sobre lo “perjudicial” que es seguir invirtiendo en estas empresas o corporaciones y “en coherencia con nuestra responsabilidad como cristianos por el cuidado de la Creación, hemos decidido comenzar por aquí para seguir adquiriendo nuevos compromisos y llegar a escenarios más respetuosos con el planeta y sus recursos”. Para él, “la rentabilidad económica no debe ser el único criterio a la hora de invertir los ahorros o hacer inversiones, pues, pese a poder tener una mejor rentabilidad, se está apoyando y financiando empresas que trabajan con combustibles fósiles que dañan el medio ambiente y nosotros, como cristianos, no debemos estar ahí”. Además, Preciado quiere que este primer paso de esta Diócesis “no solo se conozca sino que desde las familias se tome esto como un ejemplo y también actúen bajo estos principios” y ha invitado a unirse y apoyar a aquellas comercializadoras y cooperativas “que apuestan por unas energías verdes y limpias”. De momento, junto con la Diócesis de Vitoria, son medio centenar las instituciones religiosas de 21 países distintos los que se han sumado a desinvertir en combustibles fósiles de acuerdo a esta nueva guía, lo cual supone, hasta la fecha, el anuncio conjunto más grande de la historia en este ámbito en la Iglesia Católica.