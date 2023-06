The Pretenders y la banda californiana Incubus se estrenan en el Azkena Rock Festival de Vitoria en el que repiten el legendario músico punk Iggy Pop y la estadounidense con tres premios Grammy Lucinda Williams, incombustible a sus 70 años. También tocará por primera vez en la capital alavesa, la icónica banda californiana de punk, Rancid.



Tras el éxito de la pasada edición, que regresó con fuerza tras la pandemia con cifras cercanas a sus mejores años al sumar 48.000 espectadores, la organización confía en batir ese récord de público durante los próximos días del 15 al 17 de junio.





Jueves: Rancid y El Drogas

La llama se encenderá el jueves con una jornada encabezada por los californianos Rancid, que cerrarán el primer asalto “azkenero” con su noveno álbum “Trouble Maker” de puro punk-rock. Antes tomará el escenario “El Drogas”, que ofrecerá un repertorio con motivo del cuarenta aniversario de Barricada. El día comenzará con el rock vasco de Liher y el esperado regreso de Steve Earle, 20 años después.





Viernes: The Pretenders e Incubus

El viernes, Incubus recuperará el rock más puro de los años 90 y rematará un nostálgico día con The Pretenders, que se estrena en el Azkena, y la reconocible voz de Chrissie Hynde, así como el rockabilly setentero de Machtbox.



Además, la psicodelia de Earthless o los desconocidos The Guapos, un grupo híbrido más reconocido por sus dotes individuales, como Leiva, que en esta ocasión se sienta a la batería, junto a David Aguilar, Adan Jodorowsky y Jay de la Cueva.





Sábado: Iggy Pop y Lucinda Williams

Alter Bridge será una de las bandas más esperadas del sábado, por su sonido metal que hace recordar a grandes clásicos, pero antes habrá tiempo para venerar a Iggy Pop, leyenda del punk, que regresa por tecera vez a Vitoria con sus grandes éxitos. El grunge de Melvins, el country de Lucero o el talento de Lucinda Williams completarán gran parte de una jornada de sábado que promete.





Momento Trashville

El lado más salvaje de ARF es sin duda Trashville, una sala dentro del festival donde se borra la línea entre público y escenario y se viven los directos más crudos con bandas entregadas a la causa del rock and roll. The Kaisers, The Reverend Peyton’s Big Damn Band y The Phantom Surfers lideran una programación repleta de garage, rockabilly, surf y rock salvaje y a la que se suma la banda Generador en sustitución de Mimi & The Miseries, que se han visto obligadas a cancelar su actuación por motivos familiares.





Conciertos en la Virgen Blanca

Al centro de Vitoria también llegará el rock con dos conciertos gratuitos en la céntrica plaza de la Virgen Blanca. El de los británicos “The Fuzillis”, el viernes, y “Chuck Prophet & The Mission Express”, el sábado, a las 13.30 horas.





La edición más verde

El festival se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible activando las siguientes acciones: La contratación local, con un 90% de personal procedente de la CAV. El 100% de los WC están conectados a red, evitando la utilización de WC químicos,y sereduce el uso de plásticos en más de un 70%de toda la producción del festival, además se utilizan vasos reutilizables, lo que permite reducir en 2 toneladas (2.185Kg) el residuo de haber sido con vasos desechables.