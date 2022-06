Humor y el drama, protagonistas del fin de semana en el Arriaga de Bilbao con 'Canción para volver a casa'

T de Teatre, una de las compañías de catalanas de referencia en la escena teatral durante los últimos 30 años, pone el broche final en Bilbao a su último espectáculo, 'Canción para volver a casa', una propuesta teatral escrita y dirigida por la reconocida autora y dramaturga Denise Despeyroux. Esta obra es una fantasía tragicómica, una comedia desesperada donde varios seres extraviados encuentran formas extrañas de estar juntos. El público disfrutará con este divertido montaje, repleto de humor y con pinceladas de drama. "Hay un giro inesperado que hace que la obra tenga un poco de todo", insiste la actriz Marta Pérez.

Un reencuentro, una confusión, una aventura y hasta una muerte trágica son los rodeos que se dan cita en esta obra para que los personajes emprendan su viaje de vuelta. Y es que la vida a veces es una aventura de regreso al hogar, al cobijo, al lugar originario donde un día pertenecimos, un reencuentro del alma consigo misma después de haberse extraviado de formas inesperadas. Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta y Àgata Roca interpretan sobre el escenario esta fantasiosa propuesta. "Nunca hemos estado en el Arriaga y nos hace especial ilusión", asegura Pérez.

Humor y drama, la mezcla perfecta

Renata, en plena crisis existencial, engatusa a Rita y a Greta para que acudan a visitarla al viejo caserón heredado de su madre en un remoto pueblo catalán. Veintiséis años atrás, las tres fueron responsables del primer gran éxito del dramaturgo escocés Malcolm Logan; ahora no son nada. Quiere el destino que mientras se teje este reencuentro coincidan dos hechos más. Por un lado, el célebre dramaturgo, de siempre un lobo estepario que huye de la sociedad, decide retirarse en la cumbre de su carrera para irse a vivir al bosque. Por otra parte, Jonás, hipnotista experto, acaba de vivir, junto a su ayudante Valentina, un suceso trágico que lo mantiene pendiente de un juicio. Cuando las tres amigas y los dos fugitivos coinciden en la taberna del pueblo, Renata no tiene la menor duda: ese hombre de semblante atormentado es Malcolm Logan y hay que convencerlo de que escriba para ellas su último definitivo éxito. Por su parte Jonás, en plena crisis de identidad, no dejará pasar esa oportunidad de convertirse en el célebre y enigmático genio.