Huelga en el tranvía de Vitoria con un seguimiento del 100% de los conductores

Muchos han sido los vitorianos que han tenido que buscar alternativas para no llegar tarde a trabajar o a calse ante la huelga en el tranvía convocada para este viernes y que ha provocado que no saliesen los convoyes más vespertinos. La protesta fue anunciada en la tarde de ayer, por eso más de un usuario se ha llevado la sorpresa en el mismo andén. La frecuerncia es hoy de 45 minutos en lugar de los 15 habituales pero a lo largo de la mañana hemos visto tiempos de espera cercanos a una hora en la parada del Parlamento.

La huelga que llevan a cabo este viernes los trabajadores del tranvía de Vitoria ha tenido un seguimiento desde el inicio de la misma del 100 % en las frecuencias que no están afectadas por los servicios mínimos, según los sindicatos y Euskotren.



El comité de empresa del tranvía de la capital alavesa, integrado por representantes de ELA, LAB y UGT, comunicó oficialmente hace diez días la convocatoria de esta huelga y ayer decidió llevarla a cabo después de que Euskotren no haya atendido a sus demandas laborales, ha asegurado el sindicato LAB.



El motivo de la huelga es que desde que el pasado 11 abril entrara en servicio el nuevo ramal al barrio de Salburua se han impuesto nuevos turnos para los conductores con menos tiempo de descanso, lo que no garantiza "unas pausas en la conducción seguras", según los trabajadores.





Protesta por la falta de pausas adecuadas

El comité ha lamentado los perjuicios que el paro pueda ocasionar en los usuarios pero ha incidido en que "unas pausas adecuadas redundan en la seguridad de las personas viajeras y en un mejor servicio".



El Gobierno Vasco ha establecido unos servicios mínimos del 30 % que, según LAB, se están cumpliendo, y la plantilla no afectada por estos ha secundado el paro "al 100 por ciento" lo que provoca muchas menos frecuencias de las unidades.



Cada dos horas salen tres tranvías en cada una de las líneas, ha confirmado el sindicato. mbién Euskotren ha confirmado que el seguimiento entre el personal de conducción es del 100 % y que circulan exclusivamente las unidades afectadas por los servicios mínimos.



Euskotren ha lamentado que la huelga haya sido convocada "a pesar de los esfuerzos realizados por la dirección" para acercar posturas. EFE