La huelga del 8M obliga por primera vez a la Cámara vasca a suspender el pleno

Es la primera vez en la historia que una huelga obliga a suspender un pleno del Parlamento vasco por falta de quorum. Salvo las cuatro parlamentarias del PP, las otras 36 secundarán la llamada del Movimiento feminista de parar y salir a la calle a reivindicar la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Tampoco acudirán mañana a la Cámara autonómica por motivos de conciliación los jeltzales Joseba Egibar y Kerman Orbegozo, ni el parlamentario de EHB Peio Urizar, que está de viaje en Bruselas. Los políticos no tienen derecho a la huelga, así que las diputadas de Podemos, PSE, PNV y EHB se descontarán el equivalente de un día de sueldo para donarlo a asociaciones que trabajan con mujeres. Es el PNV el grupo que se incorpora este año al paro, que sí secundaron el resto el 8 de marzo de 2018.

A favor y en contra

Desde el grupo nacionalista Leixuri Arrizabalaga nos explica “que creen que es importante estar en la calle para solicitar la igualdad de derechos” además de trabajar desde las instituciones para hacerlo efectivo. El PP está a favor de reivindicar la igualdad, cada día y desde el ámbito institucional, pero no comparte una convocatoria que “divide”, al no estar todos de acuerdo, y que es “de corte partidista”. “Se ha intentado patrimonializar una cuestión que es de toda la sociedad. Flaco favor se hace a una jornada que debería tener un mayor consenso”, ha lamentado la popular Laura Garrido.

Parón institucional

En el Gobierno vasco la mayoría de las consejeras han vaciado su agenda pública de mañana. Solo la titular de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, seguirá con su actividad pública por encontrarse en Estados Unidos en una visita de carácter empresarial, aunque tendrá algún “gesto” de apoyo al 8 de marzo. La huelga afectará de lleno al Ayuntamiento de Vitoria que no celebrará Junta de Gobierno Local por la falta de quorum causada por la ausencia de ediles. Y motivará que el alcalde, Gorka Urtaran, suspenda su habitual rueda de prensa de los viernes. En Álava las diputadas del Gobierno foral de PNV-PSE harán huelga y no tendrán ningún acto público. En Vizcaya ni la Diputación ni el Ayuntamiento de Bilbao tendrán convocatorias públicas y cada persona decidirá si secunda el paro o no. La única excepción será el tradicional desfile anual con vehículos antiguos de los bomberos, que celebran su patrón en la Villa. Tampoco en Guipuzcoa habrá actos públicos de la Diputación ni del Ayuntamiento de San Sebastián y su actividad ordinaria se verá afectada en la medida en que las funcionarias secunden el paro.