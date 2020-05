El hotel Maria Cristina de San Sebastián finaliza su labor como hospital de apoyo durante la crisis sanitaria.

El hotel Maria Cristina de San Sebastián, el único hotel de 5 estrellas de la ciudad, ha cerrado este viernes sus puertas como hospital de apoyo durante la crisis sanitaria destinado a pecientes leves para seguir su convalecencia tras recibir el alta hospitalaria. Durante este tiempo ha atendido a 58 pacientes cuya estancia media ha sido de 14 días. "Ha sido una experiencia muy satisfactoria", ha subrayado el coordinador del proyecto de Osakidetza, Antonio Arraiza, quien ha querido agradecer la labor del personal sanitario y la coordinación con los hospitales de Gipuzkoa y con los ambulatorios.

Sobre los pacientes, el coordindador del proyecto de Osakidetza, Antonio Arraiza, ha destacado que "la vida para ellos ha sido aburrida, como no podía ser de otro modo" ya que han estado confinados en sus habitaciones durante dos semanas, muy controlados por los facultativos y enfermeria y no han presentado ningún problema "ya que se trataba de pacientes estables, autónomos y leves y una vez ha finalizado su convalecencia se les ha dado el alta", ha subrayado Arraiza. "No creo que sea un plato de gusto para nadie, aunque la jaula sea de oro sigue siendo una jaula" ha destacado el coordinador quien como anécdota sí ha relatado el caso de un paciente, al que una vez dada el alta manifestaba "cierta querencia" por continuar en el hotel.

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha destacado que "este viernes es un día para esbozar una sonrisa" ya deja de ser necesario utilizar esta instalación como hospital de apoyo ante la grave situación vivida y ha explicado que ahora el hotel se limpiará y desinfectará en profundidad antes de su reapertura de nuevo, como hotel de lujo, el 1 de julio.