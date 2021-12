La hostelería vasca pide compensaciones por el cierre forzado

Las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava pedirán compensaciones económicas al Gobierno Vasco tras no anular el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) las nuevas restricciones decretadas en Euskadi que entraron en vigor este pasado miércoles. La petición se basa en la propia resolución, que sostiene que los daños por el cierre "tienen un contenido económico" y pueden ser "indemnizables", al ser de "naturaleza económica".

Así lo ha adelantado el gerente de la Asociación de Hosteleros de Bizkaia, Héctor Sánchez, que ha señalado que "no queda otra que acatar lo que ha establecido aunque la valoración, evidentemente, no puede ser positiva". "Nosotros pretendíamos que la resolución hubiera sido totalmente diferente", ha dicho.

Sobre si las asociaciones interpondrán un recurso contra esta resolución, Sánchez ha adelantado que esa posibilidad "hay que analizarla y sopesarla", algo que harán desde este lunes. A partir de ahí, "si jurídicamente, tiene viabilidad y vemos que puede salir adelante, desde luego que no cesaremos en ello, pero hay que estudiarlo y analizar los pasos a dar", ha confirmado.

En este sentido, ha adelantado que uno de esos próximos pasos a dar de forma conjunta por las asociaciones de los tres territorios será apelar al argumento que aporta el tribunal de que las pérdidas ocasionadas por el cierre "son de naturaleza económica". En ese sentido, esas posibles cuantías las van a poner sobre la mesa en la próxima reunión que mantengan con el Gobierno Vasco, aún por concretar, tras reunirse por primera vez ambas partes este pasado miércoles.

En ese primer encuentro, el Gobierno Vasco mostró su predisposición a esas compensaciones económicas, pero, tal y como ha explicado Sánchez, todavía "falta concretar de qué estamos hablando, cuáles son los números que arrojan estas pérdidas y esa es la parte que toca en este momento abordar en esas próximas reuniones".

Daños por las medidas





Sobre si esa reclamación sería una petición de indemnizaciones, compensaciones o de ayudas, el portavoz de la asociación de hostelería vizcaína ha afirmado que "la palabra es lo de menos, de lo que se trata es de los pasos a seguir dando para que las empresas no sufran los daños que van a tener por culpa de estas medidas".

Tal y como ha añadido, ese era el objetivo del recurso, que "bien porque hubiera una medida cautelar que las anulara, o bien porque haya unas compensaciones económicas que las reduzcan, de lo que se trata es de que el daño no se refleje en el sector".

Sánchez también ha mencionado la alusión del TSJPV a que la situación actual "es claramente distinta" a la tenida en cuenta en su auto de 9 de febrero de 2021, en el que se adoptaron medidas cautelares de apertura de la hostelería porque entonces el cierre de la actividad "fue total y resultaba notorio que había establecimientos en situación de cierre, sin que, en este caso, se produzca un cese total de la actividad ni conste que las medidas recurridas conlleven el cierre de establecimientos".

Desde su punto de vista, "son opiniones del tribunal que se pueden compartir o no, pero es lo que hay". Efectivamente, ha proseguido, "apela a que ahora no se da un cierre total" aunque, desde su punto de vista, "para el ocio nocturno si esto no es un cierre total, sí lo es de forma indirecta porque, para ellos, cerrar a la una de la madrugada, con sus horarios, es una forma de cerrar indirecta".

"Como no lo ha apreciado así, poco más podemos hacer en el sentido de que no lo compartimos pero tenemos que respetarlo", ha concluido.