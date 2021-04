La Hostelería de Euskadi recurre ante el TSJPV la limitación de horario en los municipios en zona roja

Las tres asociaciones de hostelería de Euskadi han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) un recurso contra el decreto del Lehendakari, Iñigo Ukullu, por el que reduce el horario de los espacios interiores de los establecimientos hosteleros de localidades en "zona roja", es decir, con una tasa de incidencia acumulada de covid-19 de 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Y es que la restricción establecida por el Ejecutivo autonómico supone que los bares y restaurantes afectados solo abran el interior de los establecimientos entre las 6.30 y las 9.30 horas, y entre las 13.00 y las 16.30 horas, es decir, para el desayuno y la comida. En este sentido, las tres asociaciones vascas del sector aseguran que esta medida "no tiene fundamento suficiente y no es acertada ni adecuada para el control de la pandemia" por ello han tramitado la demanda en la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV a las 12.00 horas de este lunes. Sin embargo, no han pedido medidas cautelares, como en ocasiones anteriores, para que se proceda a la suspensión inmediata de la medida restrictiva.

Cuando anunciaron que impugnarían esta medida, los hosteleros aseguraron que no pedirían, en principio, medidas cautelarísimas al TSJPV para que suspenda la aplicación del cierre interior de los locales, ya que deberían pasar al menos dos semanas para ver los efectos económicos que supone para sus negocios. Desde los colectivos apuntaron que esperarían un tiempo antes de solicitar, en su caso, una paralización inmediata de la orden de cierre, dado que, para justificar una petición de este tipo, se deben exponer unos argumentos "sólidos".