La hostelería de Bizkaia espera "salvar con muy buena nota" esta Semana Santa

A pesar del desconcierto que viven los los hosteleros este inicio de Semana Santa con la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que obliga desde este domingo a ofrecer agua de grifo gartis, ésta ya se prepara para recibir a los primeros turistas en Euskadi. No hay más que darse una vuelta por cualquiera de las tres capitales vascas para ver que algunos ya han arrancado con sus vacaciones. Y es que la vieja normalidad ha regresado, casi en su totalidad, porque esta será la última Semana Santa en la que haya que vestir la mascarilla en interiores. No será hasta el próximo 20 de abril cuando digamos diós a a este cubrebocas, la única medida restrictiva que se mantiene en vigor, pero aun así las espectativas de la Asociación de Hostelería de Bizkaia de cara al próximo poriodo vacacional son "realmente buenas".

En una entrevista en COPE Euskadi, el gerente de la agrupación de bares y restaurantes de la Villa, Héctor Sánchez, insiste en que el sector espera "con ganas" a los turistas con los que espera "volver a recuperar sensaciones". Y es que "había mucha incertidumbre sobre cómo iba a ser esta Semana Santa por las nuevas circunstancias de guerra", ya que el incremento de costes generales está "asfixiando" a los regentadores, sin embargo, la respuesta ya está siendo "positiva".

En este sentido, Bizkaia espera "salvar con muy buena nota" a pesar de que "hay gente que sigue teniendo reticiencia al uso de interiores". Por ello, Sánchez considera que es momento de recueprar la "normalidad" poniendo fin a la mascarilla dentro de los establecimientosantes del 20 de abril ya que entiende que "no tiene sentido mantener normas que no se cumplen y no se hacen cumplir". Insiste en que todavía "hay que tener precaución", pero insiste en que "hay que pasar página y cuanto antes pues mejor".



El gerente de los hosteleros vizcaínos asegura que siguen "por debajo de las cifras del año 2019" y que parte del sector ha tenido que subir los precios por las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. "No son incrementos para ganar más, son incrementos para cubrir costes y que las cuentas sigan cuadrando", añade.

Dos horas más por la noche

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido ampliar en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería con motivo de la celebración de la Semana Santa, una medida que responde a una petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia y que acaba de ser retomada por el Consistorio una vez suspendidas las limitaciones vinculadas a la pandemia.

La solicitud está motivada por el desarrollo de grandes eventos y otros festejos en la ciudad y se llevará a cabo desde este jueves 14 de abril, hasta el sábado 16, según han informado fuentes municipales.

La extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, exceptuando los establecimientos "diurnos", "complementarios" y las terrazas, que mantienen su horario habitual. Tampoco se prolonga el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.

La Asociación de Hostelería de Bizkaia suele requerir al Ayuntamiento la ampliación horaria en fechas significativas y en este sentido, se han definido ya las fechas en las que esa extensión de horario será aplicable en 2022.













