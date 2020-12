La hostelería alavesa pide a Urkullu abrir tras el puente

Los hosteleros alaveses han pedido al Gobierno Vasco que adelante la reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) al próximo lunes, día 7, y que autorice la reapertura hostelera el día 9 con un 50% del aforo interior, el 100% en las terrazas y un horario de cierre a las 22.00 horas.

En un comunicado, SEA Hostelería ha recordado que el sector cumplirá en apenas unos días su quinto fin de semana consecutivo con la persiana cerrada debido a las medidas restrictivas para frenar los contagios de coronavirus, "un suma y sigue en el particular 'via crucis' que está atravesando este sector desde marzo". "Los hosteleros asumen con resignación que vivirán el puente de la Inmaculada, uno de los habituales puntos fuertes del final de año en el calendario sectorial, con sus establecimientos clausurados, pero trasladan a las instituciones que esta situación agónica no se puede prolongar ni un día más", ha denunciado.ç

Poder sobrevivir

En este sentido, SEA Hostelería ha instado al Gobierno Vasco a que autorice la reapertura hostelera el día 9, "con la esperanza de que el trabajo que puedan realizar desde esta fecha y hasta el fin del ejercicio les permita, aunque sea a duras penas, sobrevivir".

En este sentido, plantean que la reanudación de la labor hostelera se pueda realizar en un 50% del aforo interior --sentados-- y un 100% en las terrazas" y recuerdan al Ejecutivo autonómico que para habilitar la apertura el día 9 es necesario que la autorización se traslade "con cierta antelación", para que los responsables hosteleros "dispongan de un margen, aunque sea mínimo, para abastecerse, planificar esta nueva etapa e iniciar los trámites para rescatar a sus trabajadores de los ERTE".

Ayudas a fondo perdido

El Ayuntamiento de Vitoria ha anunciado una ayuda de 600 euros a aquellos locales de hostelería afectados por el cierre. Este dinero se destinará a cubrir las facturas más urgentes, como la luz el agua o el alquiler. En total 500.000 euros que se distribuirán por orden de entrada de las solicitudes hasta agotar la dotación.

El programa se publicará la semana que viene en el BOTHA, donde se desgranaran los detalles de la convocatoria, así como el plazo de presentación. Los interesados deberán rellenar un único documento, ya sea presencialmente o a través del registro electrónico del Ayuntamiento.