El hospital Santa Marina vacunó a 16 personas ajenas al centro, desde sindicalistas hasta mensajeros

La vacunación irregular en el hospital vizcaino de Santa Marina va más allá del gerente, ya dimitido, y de sus 224 trabajadores. La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha desvelado que también recibieron dosis 16 personas ajenas al centro. "Cuatro sindicalistas que estaban allí reunidos, cuaro personas de servicios religiosos, cuatro más del personal que explota la cafetería, dos responsables del vending y dos de una empresa de mensajería-paquetería", ha detallado para sorpresa de la oposición, que había reclamado su comparecencia en el Parlamento vasco.

Sagardui, que ha dado cuenta de la investigación abierta por su Departamento, ha admitido que en la vacunación "masiva" de Santa Marina hubo "un error" y "descordinación", ya que el protocolo marca vacunar al 50% de la plantilla como máximo, pero niega haber autorizado nada y descarta dimitir. "Yo no lo sabía", ha sentenciado.

Con celeridad

Sagardui ha informado en comisión parlamentaria que en el hospital de Santa Marina, además de su director gerente, José Luis Sabas, que ha tenido que abandonar su cargo, también fueron vacunados contra la covid-19 cuando no les correspondían, otros directivos y 16 personas no adscritas al centro. También ha explicado que en el hospital Basurto además del gerente, ya cesado, se vacunó a otros res jefes de servicio sin registrarlo y que por ello se ha abierto un expediente.

La titular de Salud ha subrayado que "en cuanto tuvieron conocimiento de un incumplimiento en los criterios de vacunación, actuaron con celeridad, solicitando a las personas en cuestión que asumieran su responsabilidad". "En pocas horas estas personas estaban fuera de la organización", ha recordado.

Según ha insistido, quienes ostentan un cargo público asumen "una responsabilidad para con la sociedad" y se les exige "ejemplaridad" a la hora de realizar su labor. "Esta personas, en este momento y en el contexto en el que nos encontramos, no lo han sido. Esta y no otra es la razón de que ya no ocupen sus puestos", ha concluido.