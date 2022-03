Hiru destaca que el transporte "no aguanta más" y urge a no esperar al día 29 para bajar el precio del gasoil

Una caravana de 200 camiones del sindicato de transportistas autónomos Hiru han continuado este viernes con sus protestas y así seguirán hasta que el Gobierno Central no baje el precio del combustible. El portavoz del sindicato, Patxi Agirre, urge a no esperar al día 29 para tomar esta medida porque el sector "no aguanta más y está a punto de reventar".

Agirre también ha dado un tirón de orejas al Gobierno Vasco que mira a Madrid cuando aquí se desentiende de los problemas de un sector al que tiene abandonado desde hace décadas. En este contexto, ha señalado que "no vale decir al de Madrid que tiene que hacer las cosas", sino que los ejecutivo vasco y el navarro tienen que "hacer también aquí". "Les pedimos que trabajen por este sector", ha incidido.

La caravana de transportistas ha partido desde el polígono Lanbarren de Oiartzun y se ha dirigido hasta las sedes de Adegi y las Juntas Generales de Gipuzkoa en el parque Miramón de San Sebastián. Agirre ha destacado que "vamos a protestar ante las Juntas de Gipuzkoa para que atiendan a las demandas del sector del transporte guipuzcoano, porque llevan muchos años dejándonos de lado y lo único que se han preocupado es para elevarnos la fiscalidad y poner peajes en las carreteras" y ha añadido que "también protestaremos ante Adegi para que solicite a sus asociados la subida de tarifas ante el encarecimiento del gasoil".

MEDIDAS

Entre las medidas que el Gobierno Vasco podría tomar, según el sindicato Hiru, se encuentran las de "eliminar falsas cooperativas y controlar los cabotajes de las empresas extranjeras". Estas últimas, según Patxi Agirre, "hacen competencia desleal al transporte de aquí y las empresas buzón que trabajan aquí, echando precios y tributando donde les sale más barato".