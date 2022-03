Hipólito, Tricicle y Albert Pla, parte del cartel de primavera de los teatros de Vitoria

Con todo el aforo disponible y ganas de insuflar oxígeno a la cultura el Ayuntamiento de Vitoria ofrece 28 proppuestas el Teatro Principal y algunos centros cívicos de abril a junio.

El abono de ‘Teatro Adulto’ incluye cinco propuestas. Los días 22 y 23 de abril ‘Lo fingido verdadero’, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con dirección de Lluis Omar y protagonizada por Israel Elejalde y en mayo, el día 5 El Pont Flotant presenta ‘Acampada’, el día 7 Carlos Hipólito ‘Oceanía’ y el 26 Miguel Ángel Muñoz y Cuca Escribano ‘El síndrome del copiloto’.

Y como colofón de este abono, el 9 de junio llegará la versión en euskera de ‘Erresuma/Kingdom/Reino’, coproducida por el Teatro Arriaga y la Red Municipal de Teatros. Con Josep María Pou, los días 10 y 11 de junio.

El abono ‘Espectáculos en euskera’, por su parte, ofrecerá tras obras. El 18 de mayo ‘Ez doc ero’, de Tartean, en el Principal; el 16 de junio ‘(H)Ondoko gela’, de Les Bebé Bobè, en el Teatro Félix Petite, y la ya citada ‘Erresuma/Kingdom/Reino’.

Los centros cívicos de la ciudad acogerán otras dos citas teatrales, con ‘Los Remedios’, de la compañía Exlimite, el 6 de mayo y ‘Conferencia espectacular’, de David Espinosa, el 12 de mayo, dentro del ciclo ‘JIM Aktual’.

El ciclo ‘Por humor al arte’ vuelve con un cartel de excepción. Ron Lalá llegará con su nuevo espectáculo, ‘Villa y Marte’, el 17 de junio; Carles Sans, de la mano de Tricicle, regresa a los escenarios con el espectáculo ‘Por fín solo’, el 18 de junio y Teatro del Barrio apostará por la obra ‘Cómo hemos llegado hasta aquí, con Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras.

Danza

La danza vuelve a estar muy presente en el programa de los teatros municipales, con dos piezas dentro del abono. El 19 de mayo Lucía Lacarra y Matthew Golding defenderán ‘In the still of the night’ y el 3 de junio, Jove Companyia lo hará con ‘IT Dansa’.

A ellas se suman las tres propuestas del ciclo ‘Dantza Sarean’ que tendrán lugar en el Teatro Félix Petite: ‘Arima’, de la mano de Amaia Elizaran & Liam O’Maonlaí, el 13 de mayo; ‘Nancy en Vietman’, de Altraste Danza, el 21 de mayo y ‘Hamaika’, de Cielo Raso, el 10 de junio.

Música

En cuanto a la música, el Teatro Principal acogerá tres conciertos. El 11 de mayo la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz presentará ‘Carpe Diem’, el 21 de mayo Albert Pla, su nuevo espectáculo, ‘¿Os acordáis?’ y el 28 de mayo Juan Valderrama ‘Mujeres de Carne y Verso’, en el marco del festival Poetas en Mayo.

La ópera regresa a la capital alavesa de la mano de la asociación Avoz y ‘Pagliacci’, los días 13 y 15 de mayo.

Y esta oferta hay que sumar Ciclo de Grandes Conciertos, que continúa, con dos veladas. ‘El jardín de Farinelli’, con Carlos Mena y Forma Antiqva, el 27 de mayo, y Camerana Ireland el 1 de junio.

Euskadiko Orkestra, por su parte, ofrecerá tres conciertos: ‘Mahler’ el 6 de mayo, ‘Dutillex+Elgar/Catalán’, el 20 de mayo y ‘Elgar+Bartok/wagner’, el 7 de junio.

Avance verano

Como ya anunció la Red Municipal de Teatros, el espectáculo ‘Currents’, de Mayumana, que tuvo que ser suspendido con motivo de la pandemia, se recuperará los días 29, 30 y 31 de julio, con doble sesión, a las 19:00 horas y a las 21:30 horas.

El horario del resto de funciones se mantendrá a las 19:30 horas.

“Animamos a los vitorianos y las vitorianas a navegar por la revista de la temporada de primavera de nuestros teatros para fichar aquellos espectáculos ineludibles. Hay de todo para todos y todas. ¡Buen provecho!”, expresa la concejala.

La venta de abonos de la temporada de primavera tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de marzo de marzo, los abonos abiertos desde el 30 de marzo (con cita previa a solicitar desde el día 22) y las entradas a partir del 31 de marzo, por los canales habituales.