Hernani solicita al Gobierno Vasco un cribado masivo ante el repunte de casos en el municipio.

El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ha pedido este jueves al Gobierno Vasco que realice un cribado masivo en la localidad, ha alertado de que la situación “es bastante grave, porque los casos se incrementan con mucha rapidez” y se ha mostrado "sorprendido" de que el Departamento de Salud no haya dado permiso a los representantes del ambulatorio para acudir a la reunión de la mesa municipal de Salud que se ha celebrado a primera hora de la mañana, al contrario de lo ocurrido en meses previos en los que sí han tomado parte en los encuentros.



El objetivo de esta reunión, en la que han participado el responsable de Protección Civil y Riesgos Laborales y jefe de la Policía Municipal, era analizar la situación después de Osakidetza reflejara en su boletín de ayer 52 contagios en el municipio, que ha celebrado sus “no fiestas” de San Juan entre el 23 y 27 de junio. La incidencia acumulada en 14 días por cien mil habitantes en esta localidad pasó en una semana de 39,75 casos el día 23 de junio a 402 ayer.



El alcalde, Xabier Lertxundi, se ha lamentado de que Osakidetza no les haya facilitado información y por esta razón “no puede afirmar que el incremento de casos se deba a la celebración de San Juan” aunque reconoce que esos días había más gente de la habitual en el municipio, “algo que no ayuda”. En todo caso ha ofrecido "toda su colaboración" y ha asegurado que pondrá "los medios a su disposición para evitar" que la pandemia siga creciendo.



Lertxundi ha afirmado que el Ayuntamiento sí va a adoptar las medidas "dentro de sus competencias" que se tomaron en momentos anteriores cuando el municipio estuvo en zona roja, "que tienen que ver con los aforos en los edificios municipales y los espectáculos y servicios que organiza". Asimismo el Ayuntamiento hará test de antígenos a los trabajadores municipales que tengan una "interacción prolongada y más estrecha" con los ciudadanos como los de cursillos en el polideportivo o en las colonias de verano que ya están en marcha.