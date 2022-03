Herido de una pedrada un camionero en los piquetes en el puerto de Bilbao

Un camionero ha resultado herido en la cabeza este martes en las instalaciones que el Puerto de BIlbao tiene en el municipio de Zierbena (Bizkaia), al ser alcanzado por una piedra en el marco de la huelga de transportistas en estas instalaciones por el alto precio de los carburantes para sus vehículos.



Según el departamento vasco de Seguridad, sobre las 16:50 horas de este martes alguien, que no ha sido identificado ni detenido, ha lanzado una piedra contra la cabina de un camión en las inmediaciones de la entrada al Puerto de Bilbao en Zierbena que, tras romper los cristales de la ventanilla, ha impactado en la cabeza del conductor.



El transportista, que no secundaba el paro convocado en España por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, al que en Euskadi se ha sumado el sindicato Hiru, ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital de Cruces-Barakaldo para ser atendido de la herida que, según Seguridad, no reviste mayor gravedad.



Este martes, segundo día del paro indefinido convocado por Hiru y dicha plataforma, se han endurecido la presión de los piquetes de transportistas que secundan la huelga sobre los camioneros que no la siguen, en los acceso al Puerto de BIlbao en sus instalaciones de Santurtzi y Zierbena