Hacienda vizcaína regularizó 414 millones en 2022 en más de medio millón de actuaciones contra el fraude

La Hacienda Foral de Bizkaia realizó el pasado año un total de 545.323 actuaciones incluidas en el Plan de lucha contra el fraude fiscal, con las que ha regularizado un total de 414,2 millones de euros. Las actuaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes han supuesto la cuarta parte de la cantidad regularizada, 101,7 millones, y otros 116 millones corresponden al IVA.



El diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, y el director de este departamento, Iñaki Alonso, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para presentar los resultados de las actuaciones contra el fraude fiscal obtenidos en el año 2022.



De la cantidad total regularizada, 319,5 millones de euros corresponden a cuotas no ingresadas, 33,9 millones al pago de intereses de demora, 32,6 millones a las minoraciones de cuota y 28,2 millones de euros a las sanciones impuestas por la Hacienda foral.



Iruarrizaga ha explicado el departamento de Hacienda y Finanzas enfoca la lucha contra el fraude fiscal a través de diferentes actuaciones englobadas en tres ámbitos, como son la prevención, la obtención de información y su gestión y la regularización y cobro.



En ese sentido, ha señalado que los objetivos del plan anual contra el fraude fiscal para 2023 son que "todas las personas y empresas abonen sus impuestos voluntarios y, de no hacerlo así, que seamos capaces de detectarlo, cuantificarlo y regularizar la situación del contribuyente que no ha cumplido con su obligación tributaria".



Iruarrizaga ha indicado que las actuaciones de prevención, como administración tributaria integral que es la Hacienda de Bizkaia, son "muy importantes pues son las que permiten al contribuyente facilitarle que de forma voluntaria declare sus impuestos y, con ello, cumpla con sus obligaciones tributarias". Según ha precisado, son actuaciones de "asistencia al contribuyente y obtención y gestión de esa información, para ayudarle en su declaración de impuestos", lo cual, ha asegurado, "redunda en una mejor recaudación en estos últimos años".



También ha destacado que los 414 millones de euros regularizados es una cantidad que supondría lo que destina la Diputación Foral de Bizkaia cada dos años al Metro o a la financiación de Bizkaibus, por lo que "el fraude fiscal no debe ser contemplado como un comportamiento inocente o que no tiene consecuencias, porque sí las tiene, ya que lo que unos dejan de pagar lo tenemos que pagar entre el resto".



Por ello, ha asegurado que desde la Hacienda vizcaína no van a cejar en el empeño de "perseguir el fraude", a la vez que ha considerado que "debe existir el rechazo social a las personas que son defraudadoras" y que es necesario "demostrar el comportamiento insolidario de quien defrauda". En ese sentido, diez actuaciones fueron derivadas a la Fiscalía por la posible comisión de delito contra la Hacienda pública, por 2,5 millones.



Iruarrizaga ha destacado también la "eficacia" de la Hacienda foral de Bizkaia a la hora de recuperar las cantidades defraudadas, ya que "9 de cada 10 euros aflorados han sido recuperados en 2022". De esta forma, ha apuntado, las actuaciones de regularización y cobro del fraude detectado ya han permitido recuperar 368 millones de euros, el 89% del total, y, previsiblemente, esta cantidad aumentará en los próximos meses porque las actuaciones de recuperación se siguen realizando.



Este índice de recuperación se alinea con el de los últimos ejercicios, ya que de los 6.319 millones de euros regularizados en la lucha contra el fraude entre 2009 y 2021, la Hacienda vizcaína ha recuperado 5.870 millones, el 93%, han informado los responsables forales.



Iruarrizaga también ha señalado la importancia de ir "especializando los diferentes servicios de la Hacienda en determinadas áreas que tiene una complejidad para su análisis y vinculación", como ha sido este año el análisis de sociedades que operaban en el ámbito de la fiscalidad internacional. Así, ha explicado que el equipo creado de fiscalidad internacional, tras años de formación y especialización ha obtenido unos resultados "concluyentes muy importantes".



En esa línea, el director de Hacienda, Iñaki Alonso, ha indicado que, en el ámbito de la fiscalidad internacional, las actuaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes han supuesto una cuarta parte de la cantidad regularizada, un total de 102.744.685 euros, frente a los 22 millones descubiertos el pasado año, "gracias al trabajo realizado a lo largo de varios años de la unidad de fiscalidad internacional y precios de transferencia" y al aumento de la información a disposición de Hacienda.



En el ámbito de la fiscalidad internacional, Alonso ha indicado que, por una parte, se han analizado los grupos de empresas multinacionales que operan en diferentes países, bien tengan una matriz en Bizkaia o bien sea una matriz extranjera que tiene sociedades en el Territorio vizcaíno. En ese ámbito se han realizado seis actuaciones, con una deuda descubierta de 4,39 millones.



También se ha analizado la relación que tienen estos grupos internacionales con paraísos fiscales o cómo utilizan paraísos fiscales para tratar de reducir su tributación. Así, se ha actuado en sociedades que tenían filiales en territorios como las islas Caimán o Panamá, con seis actuaciones realizadas y una deuda descubierta de casi 47 millones de euros.



Además, se ha actuado sobre la tributación de aquellos contribuyentes extranjeros que obtienen rentas en Bizkaia sin establecimiento permanente. En este ámbito se han realizado nueve actuaciones que han supuesto una deuda aflorada de 25,29 millones.



En desarrollo de los acuerdos internacionales de intercambio de información, la Hacienda Foral ha recibido, de 87 jurisdicciones, 162.708 registros de información relativos a 44.181 personas. Se trata principalmente de registros de cuentas financieras, así como de propiedades, rendimientos inmobiliarios, pensiones y rendimientos de trabajo.