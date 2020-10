Guggenheim Bilbao organiza actividades culturales y educativas dirigidas a niños y familias

El Museo Guggenheim ha programado para este trimestre un ciclo de actividades culturales y educativas en clave didáctica dirigidas a niños y familias relacionadas con sus exposiciones actuales. Este programa de otoño incluirá charlas y conversaciones con comisarios, críticos de arte y expertos, proyecciones audiovisuales, festivales multidisciplinares de artes vivas, conciertos, visitas virtuales para escolares, un laboratorio de arquitectura y talleres infantiles.

En un comunicado, el museo bilbaíno ha informado que estas actividades, organizadas en colaboración de BBK, han sido ideadas "como complemento del programa expositivo de este año, con el doble objetivo de acercar el arte moderno y contemporáneo a la ciudadanía y promover el disfrute del arte y la cultura en general". Además, también están adecuadas a las restricciones de aforo y a las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de todos los participantes.

El museo ha explicado que "niños y las familias, que constituyen un público prioritario para el Guggenheim, cuentan con una completa programación específica gracias a la colaboración de BBK, que se desarrolla de la mano de artistas y otros agentes de referencia". Además, el Guggenheim Bilbao ofrecerá los fines de semana visitas exprés gratuitas sobre diferentes contenidos artísticos.

La primera de las actividades ha sido este jueves 8 de octubre, dedicada al artista Olafur Eliasson.

El segundo taller, previsto para el 5 de noviembre, está dedicado a las técnicas de la norteamericana Lee Krasner, pionera del expresionismo abstracto, y los participantes podrán investigar sobre estas técnicas mediante una "divertida práctica" dirigida por la artista Veva Linaza.

Encuentros con expertos

El ciclo "El arte, en el centro" reunirá a "prestigiosos" comisarios de arte y expertos en diferentes disciplinas que protagonizarán una serie de encuentros que tendrán lugar en el Museo.

Los expertos son Javier San Martín, historiador, crítico de arte y profesor de Teoría e Historia del Arte del siglo XX en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, que analizará el 29 de octubre "la variedad y riqueza de las soluciones que la artista Lee Krasner ofreció al debate de la pintura contemporánea, en el marco de su recién estrenada exposición".

Le seguirá, coincidiendo con la exposición, patrocinada por Fundación BBVA, dedicada a Kandinsky a partir del 20 de noviembre, y en una fecha por determinar, la comisaria de esta muestra, Megan Fontanella, quien desgranará las claves fundamentales para comprender y disfrutar de la obra de Vasily Kandinsky y sus coetáneos.

El 15 de diciembre llegará la catedrática de Biología Celular e Histología Elena Vecino, quien impartirá una conferencia en el marco de la exposición sobre Kandinsky, en la que abordará aquellas particularidades del cerebro humano para relacionar colores con sonidos o con olores.

La programación también incluye microconciertos que se desarrollarán ante las obras de Kandinsky los días 21 y 28 de noviembre y 12 y 19 de diciembre. Los espectadores podrán disfrutar de "una experiencia musical y visual única junto a las obras de Kandinsky, que era un apasionado de la experimentación y la estimulación de los sentidos, de la mano de Ensemble Kuraia".

La programación de este último trimestre del año incluye además el Festival Loraldia que el 11 de octubre vuelve con un clásico de su programación: una sesión en la que reflexiona sobre el futuro y que aúna música, bertsolaritza y literatura y la proyección de fragmentos de películas en inglés y posterior debate guiado por los profesionales del British Council bajo el título Let's Go to the Movies.

También van a tener lugar retransmisiones de la Filarmónica de Berlín; el IV encuentro internacional de dibujo Drawing the Guggenheim, que se celebrará el 25 de octubre en las tres sedes de los Museos Guggenheim de Nueva York, Venecia y Bilbao; y, el 7 de noviembre, el espectáculo Forecasting a cargo de la compañía belga Stratageme dentro de Festival ACT.

El 12 de noviembre llegará una de las sesiones del Festival MEM, comisariado por Txema Agiriano, que defiende la pluridisciplinaridad a través de proyectos transgresores y el 21 de ese mismo mes, la representación de la obra 'Sin Permiso', con la bailaora Ana Morales y dentro del Festival de Danza 'Dantzaldia'.

Aprende con BBK

Dentro del ciclo "Aprende con BBK", cada fin de semana los niños podrán participar en cursos y talleres multidisciplinares como el Laboratorio de Arquitectura, dirigidos a "estimular la curiosidad y la percepción espacial" e impartido por Maushaus; además de los talleres infantiles 'Sesiones Creativas' dedicados a las exposiciones temporales actualmente en cartel; los talleres Araña y Puppy, exclusivos para los Amigos del Museo, y directamente relacionados con estas dos icónicas obras de la colección del museo; o el ciclo Books Alive!, que se desarrolla en la biblioteca, en inglés, en torno a libros y cuentos.

El museo también ha iniciado una serie de actividades y propuestas on-line de libre acceso para todas aquellas personas que no se puedan desplazar y deseen seguir formándose y disfrutando del arte y la arquitectura de nuestro tiempo. Entre ellas, hay previstas visitas virtuales con Skype para los centros escolares; video-visitas a las exposiciones y a la colección propia; video-talleres con artistas; cuentacuentos en inglés y retransmisiones en streaming de las actividades más destacadas que se celebren en el Museo.

Asimismo, en la sección "Aprende" de la web del Museo, los docentes tienen a su disposición cursos gratuitos en iTunes U sobre obras de la colección propia del Museo como Puppy, Mamá o La Materia del tiempo, entre otros recursos didácticos.