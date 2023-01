La Guardia Civil interviene 170.000 artificios pirotécnicos irregulares durante Navidad en Euskadi

La Guardia Civil ha intervenido 170.000 artificios pirotécnicos irregulares durante las fechas navideñas en Euskadi y han formulado 25 denuncias por almacenar y vender artificios pirotécnicos sin las autorizaciones correspondientes, según ha informado la Delegación del Gobierno central en el País Vasco.



Agentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos de Euskadi, en el marco de su ámbito competencial, han realizado 147 inspecciones con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación vigente en la tenencia y venta de material pirotécnico en comercios radicados en diferentes localidades vascas durante las navidades.



La Guardia Civil realiza regularmente inspecciones en establecimientos que comercializan al por menor productos de pirotecnia. Estos controles se intensifican durante la época navideña, por ser fechas en las cuales el consumo de los mismos aumenta exponencialmente, con el fin de garantizar a los usuarios que los artículos adquiridos cumplan con la normativa reguladora y no supongan un peligro para su integridad física y la del resto de la población.



Los agentes, durante la realización de estas inspecciones, han intervenido más de 170.000 artificios pirotécnicos de diferentes categorías, y han formulado 25 denuncias a sendos establecimientos por infracción grave a la Ley Orgánica 4/2015 sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Real Decreto 898/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Reglamento de Artificios Pirotécnicos y Cartuchería, ya que carecían de diferentes permisos reglamentarios para su tenencia y venta.



Entre las propuestas de sanción realizadas destacan la venta de artificios pirotécnicos de la categoría F1 sin la preceptiva comunicación a la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente; la carencia de autorización para venta; y la ausencia del marcado "CE" en diversos productos. La cuantía de las multas a las que se enfrentan los titulares de los comercios puede llegar hasta los 30.000 euros.



La venta de artificios pirotécnicos sin control o sin cumplir los requisitos legales, puede conllevar un fraude al consumidor e incluso la posibilidad de producir lesiones a los usuarios, en ocasiones de gravedad, dado que estos efectos contienen materias explosivas que requieren unos requisitos mínimos para su fabricación, etiquetado, transporte, almacenamiento y uso.

Peligrosidad y efectos





La legislación española establece una clasificación para los productos pirotécnicos. Cada una de las clases recibe una denominación que debe ser visible en el producto. Además, la norma establece unas limitaciones o condiciones específicas para que los usuarios puedan adquirir estos productos en función de su peligrosidad y efectos.



De este modo, los calificados como F1 tienen un riesgo muy reducido y pueden utilizarse en interiores. La edad mínima para utilizarlos es 12 años y ejemplos de ellos son truenos, bengalas o fuentes; los F2, con un riesgo reducido, se tienen que utilizar al aire libre y la edad mínima para usarlos son los 16 años; y los F3 tienen un riesgo medio y hay que utilizarlos al aire libre en zonas amplias y abiertas. La edad mínima para usarlos son los 18 años.

Recomendaciones





La Guardia Civil aconseja que cuando se adquieran productos pirotécnicos se observe que estén marcados con el sello CE, que sean consumidos en lugares adecuados y que durante su uso extremen las precauciones necesarias para no sufrir daños personales ni poner en peligro al resto de personas.



También recomienda utilizarlos siempre bajo la supervisión de un adulto, respetando las edades mínimas indicadas para cada tipo de producto, no encenderlos cerca de otros artificios, no encenderlos en la mano cuando así esté expresamente indicado, no portar nunca fuegos artificiales en los bolsillos y no colocarlos en el interior de botellas y latas. En todo momento se debe guardar una distancia prudente de seguridad y procurar utilizarlos en espacios abiertos y zonas sin riesgo de incendio.



Asimismo, la Guardia Civil pide la colaboración ciudadana en caso de tener conocimiento de puntos de venta sin autorización, de venta de productos no autorizados o del almacenamiento y tenencia sin las debidas garantías de seguridad.