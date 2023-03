Guardia Civil interpone once denuncias en inspecciones pesqueras en el litoral vasco

Según ha informado la Dirección de la Guardia Civil, los agentes de la Guardia Civil embarcados en la patrullera Río Guadalete, de reciente adjudicación a la Comandancia de Bizkaia, descubrieron durante la primera navegación del patrullero de inspección pesquera, embarcaciones y tripulación que "no cumplían la legislación vigente, sin habilitación profesional o titulación, incumpliendo descansos semanales o con números de líneas de pesca superior a permitido".



Durante esta campaña, los guardias civiles que han navegado por las costas vizcaínas y guipuzcoanas formularon un total de once denuncias, han informado.



En concreto, el primer día de inspección, cerca del cabo Villano en Plentzia, advirtieron que una embarcación no llevaba a bordo el diario de pesca ni las libretas de inscripción marítima de dos tripulantes.



El segundo día de travesía, en el entorno del cabo Matxitxako, descubrieron en un buque a una persona enrolada que realizaba actividad pesquera simulando ser otra autorizada y sin habilitación profesional.



Esa misma jornada, en Mutriku, durante la inspección a una nave de recreo, los agentes elevaron tres actas por no llevar a bordo la habilitación para el manejo de embarcación, ejercer pesca en horario nocturno y superar el número de líneas de pesca permitidos por licencia.



Finalizando la campaña y con estado del mar de marejada, en el entorno marítimo de Ondarroa, inspeccionaron una embarcación que navegaba en horario nocturno sin la titulación precisa y, a su vez, detectaron dos parejas de arrastreros, compuestos por cuatro buques, con destino al puerto de Ondarroa.



Los agentes procedieron al control de estos barcos a su llegada al puerto, donde comprobaron que tres de ellos habían incumplido el horario fijado de descanso semanal para la pesca de artes de arrastre en las aguas del País Vasco.



Por otro lado, la embarcación Río Guadalete del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Bizkaia, además de efectuar las inspecciones pesqueras, ha avistado tres busques pesqueros, vigilado infraestructuras críticas y zonas portuarias, así como el entorno marítimo de los puertos de Bilbao, Bermeo, Ondarroa, Mutriku, Getaria y Pasaia.



El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Bizkaia, en su demarcación competencial, realiza inspecciones y controles de la pesca marítima, con los objetivos de evitar la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, disuadir a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos, o detectar la tenencia de especies con tallas inferiores a las reglamentarias.