Goia reconoce no haber explicado bien los cambios en el tráfico pero el PSE pide rectificar si fuera necesario

Durante el último Pleno de Política General de la legislatura, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha subrayado este martes que el gobierno municipal hará "un gran esfuerzo" para mantener la calidad de los servicios pese al alza de los costes y para ello elabora ya un presupuesto que en 2023 contará con unos ingresos de 333 millones, 11 millones más que en el actual ejercicio. Junto al inminente acuerdo antes de final de año sobre los cuarteles de Loiola, que permitirá la construcción de 1.700 nuevas viviendas y la apuesta por un turismo "sostenible", con medidas correctoras y la necesaria implantación de una tasa turística, Goia ha reconocido que en materia de movilidad, el gobierno "no ha sabido explicar bien" los cambios introducidos en el centro, algo en lo que ahora se empeñará además de escuchar a los sectores afectados y recoger sus aportaciones.

El PSE-EE, su socio de gobierno, ha insistido en que es necesario escuchar y dialogar con los sectores de moviidad afectados por los cambios pero la portavoz socialista, Marisol Garmendia, da un paso más y señala que también habría que rectificar algunos cambios si es necesario porque "tras un verano complicado, no puede pasar lo mismo en Navidades". Garmendia cree necesario revisar el "peligroso" giro entre las calles Urbieta y San Martin, propone modificar la duración del semáforo de la calle Fuenterrabía, aboga por reimplantar el parking de motos en Anoeta y por establecer de forma permanente el parking disuasorio en Ilumbe y finalmente por aumentar el número de licencias de Taxi, para "mejorar el servicio que actualmente ofrece".

Al Partido Popular sin embargo no le parece creible el desmarque del Partido Socialista en materia de movilidad ya que según el portavoz, Borja Corominas, ha dado el "visto bueno" a todos los cambios introducidos por el PNV y lo achaca a la cercanía de las elecciones municipales. Corominas ahonda en las críticas hacia el gobierno municipal por "haber creado un problema donde no existía" con los cambios introducidos que califica de "parches improvisados y de chapuzas" con los que no está de acuerdo ningún colectivo vinculado a la movilidad.

Por su parte EH Bildu ha subrayado que es necesario corregir "el rumbo de la ciudad", algo que según la portavoz, Reyes Carrere, no va a llegar de la mano del gobierno de PNV y PSE, partidos a los que acusa de "cambiar ahora de discurso" en materias como la movilidad y el turismo, para "maquillar" el fracaso de su gestión y conscientes del "malestar de la ciudadanía".

Finalmente Elkarrekin Donostia constata un retroceso en la acción del gobierno en muchas cuestiones que la formación morada considera fundamentales como la vivienda, el medio ambiente o la movilidad, que posibilitaron un acuerdo presupuestario en 2021 que ahora se aleja porque la portavoz, Aitzole Araneta, ve a un gobierno "autocomplaciente" que se conforma con su mayoría para aplicar "las recetas de siempre". Por ello Araneta concluye que "San Sebastián está peor ahora que hace cuatro años".