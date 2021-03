Goia ve poco "coherente" que los franceses visiten San Sebastián mientras los donostiarras no pueden salir

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha opinado que "una frontera no es motivo para que las medidas frente al covid-19 no sean coherentes", en relación a que no se controle la llegada de turistas franceses desde el país vecino.

Sobre la cercanía de la Semana Santa y la posibilidad de una mayor afluencia de turistas franceses, Goia ha indicado que, "desde el punto de vista de la coherencia, algunas cosas cuesta entenderlas, no sólo en lo relativo a los franceses, sino, por ejemplo, en que un alemán pueda viajar a Mallorca y un donostiarra no". El alcalde de San Sebastián ha incidido en que resulta "difícil de entender, cuando no imposible", estos supuestos, pero ha afirmado que la presencia o no de turistas extranjeros en la ciudad es "materia de relaciones internacionales" y ello es "competencia exclusiva del Estado". "El Ministerio de Asuntos Exteriores es el que tiene competencia y debería actuar", ha señalado Goia.

Goia ha puntualizado que no le molesta la presencia "de nadie" en la capital guipuzcoana, pero "es importante ser coherentes" en las medidas para hacer frente a la pandemia, y "una frontera no es motivo para que las medidas no sean coherentes". Por ello, ha trasladado su deseo de que "cada uno hiciera su parte para que fuera así". El alcalde también ha realizado un llamamiento a "actuar con responsabilidad" y "ser prudentes", porque la pandemia no ha acabado y con el buen tiempo y el alargamiento del día se crean "ciertas tensiones" por la mayor ocupación del espacio público, las terrazas o las playas.