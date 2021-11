Goia se da de plazo hasta la próxima semana para decidir si San Sebastián celebra la feria de Santo Tomás

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se da de plazo hasta la próxima semana para decidir si el ayuntamiento suspende la Feria de Santo Tomás el 21 de diciembre, debido a la alta incidencia de la Covid-19 en la capital guipuzcoana. Después de conocerse que los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu han suspendido la Feria de Santa Lucía que se iba a celebrar el 13 de diciembre, el alcalde de San Sebastián ha subrayado que se encuentra "a la expectativa" de conocer las posibles decisiones que se toman en otros ámbitos, como la posible declaración de "emergencia sanitaria" que podría decretar el Gobierno Vasco en los próximos días, y ha subrayado que el ayuntamiento de San Sebastián no tiene "necesidad de tomar una decisión en este momento".

Goia no descarta ninguna de las opciones y ha destacado que el ayuntamiento de San Sebastián se pondrá en contacto con el de Bilbao porque "aunque son realidades diferentes deberíamos tratar de ser coherentes, en todos los planos". El alcalde ha señalado que será la próxima semana cuando el ayuntamiento comunique la decisión definitiva para que "no haya consecuencias negativas no deseadas, ya que la Feria de Santo Tomás exige realizar encargos y compras y antes de que éstas se produzcan deberíamos tomar una decisión y eso seguramente será la semana que viene más que ésta".

FERIA DE SANTA LUCÍA

La pandemia ha obligado a suspender la Feria de Santa Lucía en Zumarraga y Urretxu, según han hecho público ambos ayuntamientos este martes a través de un comunicado. Los dos ayuntamientos han destacado que han tomado esta decisión "primando la salud, por la alta propagación de la Covid-19 durante las últimas semanas, con el objetivo de evitar las aglomeraciones que se puedan crear en la feria" y recuerdan a la ciudadanía que "en el día a día tienen a su alcance múltiples opciones para consumir productos autóctonos y contribuir así a su producción".