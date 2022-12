Goia "se planta" ante la decisión de Gipuzkoa de mantener los descuentos todo 2023 aunque el Gobierno no pague

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha reiterado este jueves su enfado con la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de prorrogar el descuento del 50% en el transporte público durante todo 2023 independientemente de que el Gobierno Central mantenga su financiación. Goia no discute la "idoneidad" de la medida pero insiste en que, sin la ayuda económica del Estado,el ayuntamiento tendría que asumir un coste de 10 milones de euros por ser DBus el principal operador del territorio y que por esta razón, "se planta".



Goia ha reiterado "desde la primera a la ultima palabra" lo dicho ayer cuando calificó de "irresponsable" la decisión adoptada el miércoles por la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y ha desmentido que no dijera nada en las reuniones mantenidas para abordar la prórroga de los descuentos, tal y como ayer afirmó la diputada de Movilidad, Rafaela Romero ya que " es lo que me he dedicado a hacer durante el último mes con el diputado general y con la responsable del ramo, con propuestas distintas y alternativas".

MEDIDA PROGRESISTA

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha puesto en duda que estos descuentos del 50% aplicados de forma "indiscriminada", que implican rebajar "todo a la mitad", sean "progresistas" porque incluyen a las tarjetas anónimas MUGI, que pueden adquirir los turistas o usuarios ocasionales."También me incluyen a mí como usuario del transporte público y titular de la tarjeta MUGI y no voy a decir cuál es mi salario porque ha salido publicado en los medios, pero ¿tendría sentido que el Ayuntamiento de San Sebastián tenga que financiar el 50 % de lo que el alcalde utiliza por usar transporte publico?", ha preguntado Goia, quien ha asegurado que los descuentos son una medida social y que por ello hay que ayudar "a los colectivos más desfavorecidos".