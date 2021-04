Eneko Goia alerta de la evolución del covid en Gipuzkoa y pide "no bajar la guardia".

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha avisado de que "probablemente" esta semana Gipuzkoa, "al ritmo al que va", supere los 400 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días y ha pedido "no bajar la guardia" en relación a la pandemia. En declaraciones a Radio Euskadi, Goia ha puesto de manifiesto que aunque San Sebastián es la capital con la incidencia más baja, la evolución de la pandemia en Gipuzkoa “tarde o temprano siempre acaba afectando a la capital donostiarra” porque ha pasado en anteriores olas. “ No somos una isla aislada en nuestro territorio y, al final, lo que sucede en el territorio acaba pasando en San Sebastián", ha dicho.

El alcalde ha afirmado que la Semana Santa "ha dado un respiro" al sector turístico de la ciudad, pero nada "equiparable a una Semana Santa normal" en San Sebastián.Eneko Goia se ha referido al "momento especial" que se vive en el territorio por la victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey que disputó el pasado sábado contra el Athletic Club. Para celebrarlo, según ha afirmado Goia, "en el ámbito privado algo se hará", pero de manera sencilla y con "las precauciones que debemos guardar" y no ha querido dar más detalles al respecto para evitar aglomeraciones. En esta línea, ha reconocido que algunos aficionados de la Real Sociedad se merecen un reproche, ya que aunque "muchos guardaban las distancias, se ha visto alguna imagen que otra que no está justificada y no está a la altura de lo difícil de las circunstancias". Goia ha subrayado que "a nadie nos gusta el no poder disfrutar de una victoria como desearíamos, pero la gran mayoría afortunadamente lo hace",