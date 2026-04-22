El Gobierno Vasco "respeta" la decisión de reingreso en prisión de 'Anboto', pero defiende que aplica el marco legal vigente

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha expresado su “respeto absoluto” a la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, de revocar el régimen de semilibertad concedido a la exdirigente de la banda terrorista ETA Soledad Iparragirre, conocida como ‘Anboto’, quien deberá reingresar en prisión de forma inmediata.

Fuentes del departamento que dirige la consejera María Jesús San José, en declaraciones a Europa Press, han incidido, eso sí, en que la actuación del Ejecutivo autonómico se ajusta “al marco legal vigente”, y han subrayado que no existe “ninguna ilegalidad” en la aplicación de medidas de flexibilización penitenciaria, como las contempladas en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El Gobierno Vasco ha reiterado su respeto a las resoluciones judiciales y ha enmarcado la decisión del magistrado dentro de los “mecanismos de garantía propios del Estado de Derecho”. En este sentido, ha defendido que el sistema penitenciario actual es “plenamente garantista” y ha atribuido la discrepancia a una “diferente ponderación” entre los objetivos de la pena, como la reinserción y la retribución.

salida de prisión

Iparragirre había abandonado la prisión el pasado 23 de marzo tras la autorización del Ejecutivo vasco, basada en la propuesta de la Junta de Tratamiento, para acogerse al régimen previsto en el artículo 100.2. Este modelo le permitía salir del centro penitenciario durante el día en días laborables, mientras que debía regresar a pernoctar y permanecer recluida los fines de semana.

En su auto, el juez Castro no solo rechaza la aplicación de este régimen en el caso concreto de la exdirigente de ETA, sino que también plantea la necesidad de revisar el propio artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. A su juicio, este tipo de decisiones puede generar “falsas expectativas” en los internos, así como “desasosiego innecesario” entre las víctimas y la ciudadanía, ante lo que considera cambios difíciles de comprender en las resoluciones de excarcelación y reingreso en prisión.