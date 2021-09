El Gobierno Vasco no recurrirá el aumento de los aforos en los estadios dictaminado por la justicia

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se haya "excedido en sus competencias" al ampliar del 30% actual al 60% el aforo de los estadios de fútbol de Euskadi, y ha denunciado que con la "inseguridad jurídica" que generan este tipo de decisiones "es imposible hacer frente a una pandemia", si bien ha descartado recurrir la decisión del TSJPV.



Zupiria ha lamentado así la decisión adoptada este martes por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, presidida por el juez Luis Ángel Garrido, de dar la razón a la Liga de Fútbol Profesional, que reclamaba duplicar el límite de aforo de los campos de fútbol de Euskadi, establecido en el 30% por el Gobierno Vasco en el marco de las medidas preventivas frente a la pandemia de covid.



El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico no va a recurrir la decisión de la sala presidida por Garrido, dado que la "judicialización" de este tipo de cuestiones "no lleva a ninguna parte". De esa forma, ha anunciado que los próximos partidos de fútbol profesional que se celebren en Euskadi podrán disputarse ya con un aforo del 60%.



En todo caso, ha denunciado que con esta decisión, la Sala de lo Contencioso Administrativo "se ha excedido en sus capacidades". Además, ha denunciado que con la "inseguridad jurídica" que generan este tipo de decisiones "es imposible hacer frente a una pandemia, ni en Euskadi ni en ningún lugar del mundo".

Decisión judicial





El TSJPV ha dado la razón eta tarde a la Liga de Fútbol Profesional y amplía del 30% hasta el 60% el aforo en los campos fútbol en el País Vasco, de manera que se rechaza el planteamiento del Gobierno vasco.



La Liga de Fútbol Profesional había presentado un recurso ante el TSJPV, en el que reclamaba el incremento del aforo de los estadios vascos desde el 30% que permite el Gobierno autonómico, hasta el porcentaje aprobado por el Ejecutivo español (60%).



Por su parte, el Gobierno vasco había hecho públicas este martes sus alegaciones al recurso y defendía que la fijación de aforos es una competencia autonómica y que, en consecuencia, no está obligado a ampliar el límite de espectadores en los estadios de fútbol vascos de 'Primera' y 'Segunda A' hasta el 60% del total, tal y como acordó el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad en septiembre.



El Ejecutivo vasco argumentaba que la fijación del aforo requiere tener en cuenta la situación epidemiológica y otros condicionantes, y que el porcentaje del 60% se propone como aforo máximo, "lo que

no significa que deba ser necesariamente implantado en todas las comunidades autónomas".



Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por el juez Luis Ángel Garrido, no ha atendido estas alegaciones y ha decidido dar la razón a la Liga, de manera que se amplía del 30% hasta el 60% el aforo de espectadores en los campos de fútbol en Euskadi.