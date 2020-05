Gobierno Vasco prohíbe las reuniones de 10 personas con excepciones

La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha precisado que, en la fase 1 de desescalada, no se podrán reunir grupos de hasta diez personas en domicilios, sociedades o txokos y tampoco al aire libre, salvo en terrazas.

En concreto, en relación a las terrazas, ha señalado que las medidas establecidas son de distanciamiento social y entre mesas y no hay obligación de llevar una mascarilla para poder tomarse una consumición.

En terrazas



Ha recordado que se puede acudir a terrazas durante el tiempo que están abiertas y en esas terrazas te puede reunir con un grupo de hasta diez personas, siempre con las medidas de distanciamiento de dos metros entre las mesas y entre los grupos de personas.

En relación a las reuniones sociales en casa o en lugares cerrados como txokos, ha afirmado que "no se pueden juntar diez amigos en casa, ni en una sociedad o en un txoko". "Tenemos que evitar esas reuniones esas reuniones, esas concentraciones innecesarias, tenemos que evitar que aumente el riesgo de transmisión del virus, tenemos que actuar con responsabilidad", ha indicado la consejera que ha añadido que, "más allá de que no se puedan realizar reuniones de amigos, vecinos o conocidos en domicilios, no se deben realizar".

Cuestionada por si en la calle o un parque se pueden reunir ocho o diez personas, ha señalado que "las concentraciones de personas no están autorizadas" y hay que procurar guardar la distantacia de dos metros entre las personas porque, de esa manera, se reduce el riesgo de contagio.

Situaciones “confusas”



La consejera ha indicado que hay una confusión en relación a los grupos de hasta diez personas y ha asegurado que no pueden reunirse diez personas en un sitio abierto, en un parque o en un jardín. Ha añadido que no se pueden reunir y no está contemplado en "ninguna de las normas". En el caso de que se puedan reunir "ocasionalmente" diez personas en una terraza, ha señalado que deberá ser "con unas condiciones, con un distanciamiento".

La consejera ha destacado que se puede ir a un comercio en el horario que esté abierto el establecimiento, se pueden dar paseos en las franjas determinadas y ha indicado que para hacer deporte se puede pasar al municipio colindante y, si esa localidad no tiene restricciones horarias por tener menos de 5.000 habitantes, hay que atenerse al horario de la localidad de origen. Ha añadido que una de las preocupaciones del Gobierno es reducir la movilidad "a lo imprescindible" porque es un "elemento de contagio".

Compras cercanas



Beltrán de Heredia ha indicado que se pueden hacer las compras en una tienda que está más alejada del domicilio pero cree que, "por responsabilidad", hay que tratar de evitarlo.

También ha precisado que la unidad convivencial puede pasear y hacer deporte. Por otra parte, ha señalado que las visitas a los familiares están contempladas como posibles pero no así esas reuniones sociales, sean en el txoko, en la sociedad o en el propio domicilio". La consejera ha asegurado que, "más allá de lo que se puede y no se puede" y ante la "picaresca" que se pueda dar, ha insistido en "hacer una llamada a la responsabilidad individual y colectiva".

Visitas a familiares



Las consejera ha explicado que si en el grupo familiar hay personas que son de riesgo como, por ejemplo, personas mayores, se les puede ir a visitar pero "no organizar una fiesta con esas personas mayores".

"Las visitas a familiares se pueden hacer, puede ir a visitar a sus padres, pero evitemos esas concentraciones, sobre todo, con personas que no forman parte del entorno o de la unidad convivencial por el riesgo que supone de transmisión", ha añadido.

La consejera ha indicado que se puede visitar a lo nietos y los nietos a sus abuelos pero ha insistido en que "hay que evitar grandes concentraciones y las fiestas familiares".

La consejera ha manifestado que hay que tratar de evitar las visitas a hermanos o sobrinos para hacer una reunión familiar. "La pauta o la norma es que usted puede ir a visitar a las personas mayores, o personas dependientes, puede ir a atenderles, puede ir a prestarles la atención necesaria pero esa reunión, esa visita al hermano, a los sobrinos para hacer una reunión familiar, hay que tratar de evitarlas", ha afirmado.

Por otra parte, ha señalado que los adolescentes se pueden encontrar para hacer deporte con la distancia establecida, pero no pueden agruparse para celebrar un encuentro en una plaza, en un parque o en una lonja.