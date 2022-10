El Gobierno Vasco pide "respeto" ante la decisión de la administración vasca y de las bodegas de Rioja Alavesa

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha defendido la legalidad y la legitimidad de la creación de una Denominación de Origen "Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava" y ha solicitado "respeto" hacia las decisiones adoptadas por las administraciones vascas, así como a todas las bodegas de Rioja Alavesa, ya sean partidarias o no de acogerse a la nueva DO 'Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava', adhesión que es de carácter "voluntario".



Tapia se ha referido a la publicación el martes en el Boletín Oficial del País Vasco y hoy en el BOE del aval transitorio que permite que las bodegas que se sumen al proyecto de ABRA comercialicen sus caldos bajo esa denominación de origen, a la espera de que la Unión Europea (UE) dicte una resolución final sobre esta solicitud y ha insistido en que la decisión de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) es "absolutamente legítima".

La consejera ha querido remarcar el carácter "voluntario" de la adhesión y ha señalado que "cualquier bodega, cualquier viticultor que así lo desee se puede acoger y el que no, permanecerá dentro de la DOCa Rioja". Tapia también ha querido recordar el carácter legal del procedimiento y ha explicado que el Gobierno, "por responsabilidad" no podía hacer "otra cosa más que tramitar" la solicitud de ABRA.



Por todo ello ha subrayado que "se merecen el máximo respeto todas nuestras bodegas y todos los viticultores, tomen la decisión de pasar a la nueva DO o de quedarse en la de Rioja" porque todos son parte del "tejido productivo y van a tener la protección, la ayuda y la colaboración del Gobierno Vasco, tomen una decisión u otra" y ha reiterado que el Gobierno Vasco dará su apoyo para que "Viñedos de Álava" sea una realidad, porque es una decisión "absolutamente respetable" de unos bodegueros.



Sobre las medidas que pueda adoptar el Consejo Regulador de la Denominación Rioja este viernes, la consejera ha afirmado que "Viñedos de Álava" no es una iniciativa que vaya en contra de la DOC Rioja, denominación donde, ha explicado, el Gobierno Vasco va a "continuar trabajando" para que la "diferenciación" de los viñedos de Rioja Alavesa "sea la más adecuada posible", lo que "no obsta" para dar "cobertura a las bodegas que quieren salir de la denominación".