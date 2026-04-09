El Gobierno Vasco mantiene su apuesta por la mediación tras romperse la reunión entre Sanidad y los sindicatos médicos

La negociación entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos para tratar de poner fin a la huelga contra el estatuto marco ha saltado por los aires este miércoles antes incluso de comenzar.

El motivo: el rechazo del comité de huelga a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), una figura que había sido planteada por el Ministerio y varias comunidades autónomas como vía para desbloquear el conflicto.

La reunión, convocada para este miércoles, no llegó a celebrarse. Ambas partes, eso sí, se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo lunes, tal y como ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Desde el Ministerio, la ministra ha criticado con dureza la decisión de los sindicatos, a quienes acusa de no querer avanzar en la negociación. En un mensaje en redes sociales, García ha asegurado que los convocantes de la huelga han rechazado sentarse a dialogar al no aceptar a la POP como mediador, y ha insistido en que el Gobierno seguirá intentando desbloquear la situación.

Los sindicatos, por su parte, justifican su postura al considerar que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes no es un interlocutor válido en este proceso. Argumentan que no se trata de una entidad neutral, al ser parte afectada por el conflicto, y que además no tiene experiencia en materia laboral, que es precisamente el núcleo de la negociación.

En su comunicado, el comité de huelga explica que desde el inicio del encuentro reiteraron su rechazo a la figura del mediador planteado, mientras que el Ministerio defendía ceñirse a la propuesta acordada con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Salud del pasado 27 de marzo.

Alberto Martínez en una entrevista realizada en COPE Euskadi

Los pacientes piden explicaciones

La reacción de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes no se ha hecho esperar. En un comunicado, la POP ha mostrado su malestar por el cuestionamiento público de su papel apenas 24 horas antes de la reunión.

La organización recuerda que representa a los pacientes, “la razón de ser del sistema sanitario”, y subraya que su papel en este proceso ha sido siempre prudente, sin entrar en el detalle de las reivindicaciones laborales.

Aun así, considera “muy preocupante” que no haya podido celebrarse la reunión por la negativa de los sindicatos a compartir espacio con los pacientes, y reclama explicaciones ante una situación que califica de insólita.

Apoyo a la mediación desde las comunidades. euskadi RESPALDA

Desde las comunidades autónomas, algunas de las que impulsaron la mediación han reiterado su respaldo a esta vía. Es el caso del consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, que ha apelado a la responsabilidad de ambas partes para evitar que el conflicto se prolongue.

Martínez ha planteado incluso la posibilidad de una doble mediación, una propuesta por el Ministerio y otra por el comité de huelga, con el objetivo de acercar posturas.

En la misma línea, desde Castilla-La Mancha defienden que han tratado de facilitar el diálogo, aunque reconocen que la solución final no depende de las comunidades.

La huelga continúa

Mientras tanto, el conflicto sigue sin resolverse. Los sindicatos mantienen su calendario de movilizaciones, con una nueva convocatoria de huelga prevista para la semana del 27 de abril.

Entre sus reivindicaciones figuran un estatuto marco propio para el colectivo médico, una mesa de negociación específica, mejoras en la clasificación profesional, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales y avances en conciliación, descansos y condiciones de jubilación.