El Gobierno Vasco dice a los sindicatos que es necesario "aunar esfuerzos" ante la "delicada" situación de Tubos Reunidos

Gobierno Vasco traslada a los sindicatos que hay que "aunar esfuerzos" ante la "delicada" situación de Tubos Reunidos

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Elena Pérez Barredo, ha advertido este miércoles de la “situación muy delicada” que atraviesa Tubos Reunidos, empresa que prevé la supresión de 285 puestos de trabajo en sus plantas de Laudio-Llodio y Trapagaran, y ha trasladado a los sindicatos que hay que "aunar esfuerzos" para garantizar su viabilidad futura.

Pérez Barredo ha mantenido un encuentro con el comité de empresa, a petición de los representantes de los trabajadores, para abordar el conflicto laboral abierto en la compañía. Durante la reunión, el comité ha rechazado el cierre de la acería y la externalización de la logística, medidas que considera “inadmisibles” y que, a su juicio, ponen en riesgo el futuro de la propia empresa.

En este contexto, los trabajadores han solicitado a la dirección que retire el expediente de regulación de empleo (ERE) y retome la negociación a partir de la propuesta presentada durante el periodo de consultas.

estudio riguroso del ere

Por su parte, la viceconsejería ha trasladado el compromiso de la Inspección de Trabajo de realizar un “estudio riguroso” del ERE planteado por la empresa. Asimismo, ha ofrecido su mediación para tratar de encauzar el conflicto hacia un acuerdo que garantice la continuidad de la actividad en el Valle de Ayala.

La viceconsejera ha subrayado la necesidad de intensificar el diálogo entre las partes y ha mostrado su confianza en que, como ocurre en otros conflictos laborales, se alcance una solución consensuada que permita preservar el mayor número posible de empleos.