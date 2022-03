El Gobierno vasco cuenta con un remanente de 1.800 millones de euros para hacer frente a la incertidumbre

Es mucha la incertidumbre provocada por la invasión rusa de Ucrania, pero cuantioso el remanente con el que cuenta el Gobierno vasco para hacerle frente, ya quen asciende a 1.877 millones a los que acompañan unas cuentas "saneadas".

Un "buen colchón", ha celebrado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que permitirá hacer frente a cualquier "vicisitud" y a impulsar las inversiones anunciadas ayer por por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los tres diputados generales y que prevé una inversión plurianual de casi 529 millones de euros.

Además, con esta cantidad se podrá hacer frente a una hipotética bajada de la recaudación prevista para este año, algo que Azpiazu no cree que se vaya a producir porque las previsiones realizadas son "muy conservadoras".

El riesgo de una mayor inflación

Azpiazu no ha ocultado su preocupación por la inflación que, según ha alertado, puede dispararse "en segunda derivada" si la subida salarial que se pacte ahora se vincula al 9,8% registrado en marzo. El consejero ha recordado que el 66 % de esta subida responde a los precios energéticos y de los alimentos no elaborados, es decir, "no a la inflación subyacente que es la que cuesta más solucionar, el colesterol malo que está ahí permanentemente".

Azpiazu ha explicado que esta, "afortunadamente", está mucho más baja, en torno al 3,4 % o el 3,5 %, y ha dicho que hay que esperar que las medidas que se vayan tomando, como las referentes al precio de la energía, "corrijan lo antes posible" la situación y el alza de los precios se quede en esa inflación subyacente.

Así, ha reclamado responsabilidad a gobiernos, empresarios y trabajadores para que los salarios suban de forma "moderada y pausada".