El Gobierno vasco critica que se restrinja AstraZeneca cuando la respaldan los expertos

El Gobierno vasco no comparte la decisión adoptada por el consejo interterritorial de inocular con AstraZeneca solo a la población entre 60 y 65 años porque no se tuvo en consideración el consejo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de seguir inoculándola dado que los beneficios superan a los riesgos. De ahí la abstención de Euskadi, junto a Ceuta, en la reunión de ayer, en la que también criticó que no se esperara a conocer el criterio que adopte en las próximas horas la Comisión de Salud Pública sobre si se eleva el listón por encima de los 65 años.

La consejera de Salud ha lamentado que no se tuviese en cuenta el dictamen de la EMA que estableció que el posible vínculo de AstraZeneca con trombos inusuales, algo que sucede con resultado de muerte en uno de cada millón de casos (ninguno se ha registrado en Euskadi), sería un efecto secundario muy raro. No obstante, el País Vasco asume la decisión y solo pinchará el fármaco de Oxford al grupo establecido.

Incertidumbre con las segundas dosis

Una de las grandes incógnitas es que va a pasar con los miles de vascos menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca, colectivos esenciales como docentes y policías. Podrían recibir un segundo pinchazo de otra solución o quedarse como están porque la inmunización alcanza el 70%. En cualquier caso las autoridades advierten que hay tiempo hasta mayo cuando tocaría el segundo pinchanzo.

En COPE hemos hablado con varios afectados por este limbo. Patricia, administrativo en Arkaute, lamenta que la incertidumbre y la falta de criterio común generen "desconfianza". Principalmente siente "enfado", no entiende que si otros países siguen vacunando con AstraZeneca y lo avalan los expertos aquí se suspenda por lo que sospecha que la decisión haya sido más "política" que científica.

Iñaki, profesor de instituto en Bilbao quiere seguir confiando en los expertos, hará lo que indiquen con la segunda dosis. Le preocupa la "inseguridad" que puede generar este nuevo cambio de criterio y que disminuya el ritmo de vacunanción y se consiga mucho más tarde la anhelada inmunidad de rebaño.