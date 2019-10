Gira de conciertos solidarios por Euskadi a favor de un proyecto de salud mental, para mujeres de África

La Catedral de Santamaría acogerá este viernes 4 de octubre un concierto solidario del Coro Easo a favor de un proyecto de salud mental que recaudará fondos para el proyecto WALY (We Are Like You) ( somos como tú ). Se trata del primer concierto solidario de una gira que tendrá lugar en Euskadi en las tres capitales vascas. Serán ofrecidos por prestigiosos grupos corales: Coro Easo, Orfeón Donostiarra y Sociedad Coral de Bilbao

La iniciativa está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Liberia y los conciertos están dirigidos a todos los públicos que quieran acudir/participar y están organizados por el centro sanitario vasco Aita Menni.



El proyecto “We are like You”, pretende recabar los fondos necesarios para desarrollar instalaciones sanitarias en Liberia (África) que permitan proporcionar tratamiento adecuado a mujeres con enfermedad mental o discapacidad intelectual, que pretende ayudar psicológicamente a la sociedad de Liberia afectada tras una guerra de 14 años. La entrada para cada concierto es de 10 euros y la recaudación irá íntegramente destinada a la causa.



Habrá una fila 0 para aquel que quiera colaborar en la siguiente cuenta: ES51 3035 0001 56 0129618. Las entradas (donativos) para acceder al concierto se pueden adquirir en www.wearelikeyou.org y en la entrada del templo antes del concierto.



GIRA COMPLETA



El siguiente concierto será en Bilbao el 14 de noviembre a las 19.00 horas en la Iglesia de San Martín Mártir de Abando. Actuará Sociedad Coral de Bilbao. Por su parte, el 21 de noviembre a las 19.00 horas la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián acogerá el concierto del Orfeón Donostiarra.



Concierto solidario en la Catedral de Santa María

Fecha: Viernes 4 de octubre de 2019

Lugar: Catedral de Santa María, Vitoria-Gasteiz

Hora: 19.30 horas

ENTRADAS Y FILA CERO, A TRAVÉS DE: www.wearelikeyou.org



EL PROYECTO



El proyecto WALY nace en 2014 con la idea de recabar los fondos necesarios para desarrollar instalaciones sanitarias en Liberia (África) que permitan proporcionar tratamiento adecuado a mujeres con enfermedad mental o discapacidad intelectual. El proyecto se basa colaboración de dos centros de Hermanas Hospitalarias: el Hospital Aita Menni–con más de 100 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades mentales y discapacidad intelectual– y el Centro de Salud Saint Benedict Menni de Monrovia, la capital de Liberia.



Al igual que en otros muchos países de África, las personas con enfermedad mental sufren una marginación sistemática, y en no pocas ocasiones: maltrato, confinamiento, ataduras, abandono a su suerte o destierro forzado de su entorno.



WALY trabaja por erradicar el estigma que persigue a estas mujeres y la constante vulneración de los más elementales derechos humanos a la que se ven sometidas, proporcionándoles cuidados médicos, tratamiento farmacológico, terapias de rehabilitación, y promoviendo la concienciación comunitaria para reincorporarlas progresivamente a la sociedad.



De esta forma, el proyecto está mejorando las condiciones sociosanitarias de los pacientes del centro de salud pero queda mucho trabajo por hacer. WALY está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Liberia. Además, WALY colabora con las principales asociaciones y organismos de ayuda del país como Carther Center y Médicos Sin Fronteras, entre otros.



Gracias a WALY, desde 2017 existe una Unidad de Rehabilitación que ayuda a las personas a reintegrarse en entornos comunitarios y en la actualidad está formando a un equipo de personas locales integrado por médicos, enfermeras y trabajadores.



SOBRE EL CORO EASO



Fundado en San Sebastián en 1940, como un coro de voces graves, con la finalidad de difundir la música popular vasca. El Coro Easo tiene gran prestigio como un conjunto de coros que interpretan muy diversos géneros de canto coral. Después de 75 años de vida activa sin interrupción, mantiene su condición amateur, y es un coro consolidado y con una amplia actividad en el campo de la formación musical y coral.