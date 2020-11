La asociación de dependientes y de personas sensibilizadas con la atención y el cuidado de las personas mayores de Gipuzkoa, se ha concentrado esta mañana frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa para pedir solución al conflicto laboral que existe entre los sindicatos y el ente foral en los centros de mayores de el territorio desde hace meses. En concreto, y ante la posibilidad de la toma de nuevas medidas restrictivas en Euskadi, solicitan que no se prohiban las salidas a los residentes que no tienen la enfermedad, ya que se Esto supone el incumplimiento DERECHO FUNDAMENTAL de los residentes. En su último comunicado denuncia que trata de un acto discriminatorio y que se trata de un derecho fundamental de las personas. "No procede la prohibición indiscriminada de las salidas y la Diputación debe poner los medios para que en aquellas Residencias que no puedan garantizar unas vistas sin tantas restricciones las puedan organizar con garantías suficientes" aseguran desde Gipuzkoako Senideak. Además, han anunciado que, de no darse una pronta solución a la situación, iniciciarán una campaña de demandas individuales y colectivas por incumplimiento de lo que consideran los derechos fundamentales de los residentes y sus familiares.