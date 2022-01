Gipuzkoa ha pedido al Gobierno Vasco hasta "tres veces" la reanudación inmediata de la competición escolar

La Diputación de Gipuzkoa ha vuelto a pedir este jueves "por cuarta vez" a la Viceconsejería de Salud la reanudación inmediata de la competición escolar. El diputado de Deportes, Harkaitz Millán, niega que la decisión de suspender la competición escolar el 7 de enero se tomara con el consenso de las tres diputaciones y el Gobierno Vasco sino que él siguió por no desobedecer el orden institucional. Aunque Gipuzkoa tiene la competencia del deporte escolar, Millán asegura que no le gusta hacer "gamberrismo institucional" y que por ello la Diputación decidió cumplir la recomendación sanitaria a pesar de no estar de acuerdo con ella.

De hecho Harkaitz Millán subraya que no tiene mucho sentido desde el punto de vista científico "mantener una prohibición en competición de deporte escolar pero no en deporte federado en chavales de la misma edad y que no vaya en la misma línea de la celebración de la Tamborrada Infantil mañana jueves o del partido de Copa en Anoeta de esta misma tarde". El diputado de Deportes de Gipuzkoa recalca que desde que se reanudó el deporte escolar hace año y medio, con todos los protocolos del Gobierno Vasco en vigor, "no se ha demostrado en ningún momento el deporte escolar como un foco de problema sanitario añadido diferente a cualquier otro ámbito, una opinión que compartimos tanto con la Diputación de Álava como de Vizcaya."

Millán lamenta que el deporte escolar se haya convertido en el "chivo expiatorio" y señala que la medida supone "un grave perjuicio al deporte escolar, que no al deporte en edad escolar", ya que se mantiene la competición entre niños y niñas de la misma edad con licencia federativa.

El diputado de Deportes ha vuelto a ponerse este miércoles en contacto con Sanidad para pedir que revoque la prohibición de la competición escolar y espera su respuesta mañana jueves, con el objetivo de poder organizar el calendario del fin de semana, pero no se muestra demasiado "optimista" y cree que el Gobierno Vasco no tomará la decisión antes del 28 de enero, fecha que el lehendakari fijó para revisar las medidas adoptadas en Navidades para frenar la sexta ola en Euskadi.