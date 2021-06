Gipuzkoa paralizará el cobro de peajes a camiones en cuanto se publique la sentencia del TSJPV

La Diputación de Gipuzkoa dejará de cobrar el peaje a camiones en la A-15 y la N-I en cuanto reciba la orden para publicar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que falló en este sentido. La portavoz foral, Eider Mendoza, ha destacado que dicha orden, que tiene que dictar el propio tribunal, lleva más de un mes de retraso y que la Diputación siempre ha tenido “voluntad” de cumplir con la sentencia judicial pero que no puede hacerlo hasta su publicación porque “hay una norma foral en vigor que obliga precisamente a cobrar el canon”. Mendoza ha subrayado que esta situación está generando una “gran inseguridad jurídica “ a la institución foral.



Mendoza ha insistido que el objetivo de la Diputación en esta situación "inédita de incertidumbre jurídica" es "trasladar seguridad y certidumbre" y que, por ello, tras un "análisis jurídico en profundidad", ha aparcado su intención de aprobar un decreto foral-norma para mantener el cobro del peaje. Por esta razón la N-1 y la A-15 volverán a ser gratuitas hasta que la Diputación no apruebe una tercera norma foral, en la que centrará todos sus esfuerzos y que las Juntas Generales de Gipuzkoa podrían aprobar a finales de este año. Esta tercera norma foral extenderá el canon a toda la N-1 y la A-15 y no por tramos como hasta el momento, para evitar nuevos recursos judiciales.

La Federación Nacional de Transporte, FENADISMER, asegura que la decisión de la institución foral de paralizar el cobro del peaje a camiones "llega tarde" aunque la valora de forma “positiva” y reitera su disposición a colaborar con la Diputación de Gipuzkoa para analizar la implantación de los nuevos peajes en la N-1 y A-15