Gipuzkoa detecta dos casos de lengua azul en una explotación ganadera de Aia

La Diputación foral de Gipuzkoa ha activado el protocolo contra la enfermedad lengua azul o fiebre catarral ovina, que no tiene efecto sobre los humanos, en el Territorio tras identificar dos casos en una explotación ganadera de Aia. La institución foral asumirá todo el gasto de la campaña de vacunación y el control sanitario.

En un comunicado, el diputado foral de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha indicado que aunque la confirmación oficial de estos dos casos se ha dado este viernes, en los últimos días la Diputación viene trabajando con las diputaciones de Bizkaia y Álava, y con el Gobierno Vasco, para aplicar medidas contra esta enfermedad, ya que el protocolo del Ministerio de Agricultura también obliga a otros territorios a adoptarlas.

Lasa ha adelantado que la Diputación publicará de inmediato las órdenes forales correspondientes para "establecer todas las medidas previstas por el protocolo y garantizar así la salud animal".

El protocolo sanitario de la lengua azul establece restricciones al traslado de animales y la puesta en marcha de una campaña de vacunación obligatoria. También se intensificará la detección para identificar posibles nuevos casos.

Además, mientras el proceso de vacunación se lleva a cabo, se realizarán tratamientos de desinsectización y controles PCR para facilitar el movimiento de animales. En el caso de Gipuzkoa, estas medidas afectarán a todo el Territorio, y "la Diputación asumirá todo el gasto, tanto de la campaña de vacunación como del control de la salud, por lo que será un servicio totalmente gratuito para los ganaderos", ha afirmado Lasa.

VACUNACIÓN EN GIPUZKOA Y BIZKAIA

El diputado foral ha previsto que la campaña de vacunación dure dos o tres semanas, y será entonces cuando se levantarán las restricciones para el transporte de animales, recuperando la normalidad.

Según ha indicado, la Diputación foral ya ha mantenido contacto con agentes del primer sector del territorio, para dar cuenta de todas las medidas que van a adoptarse.

La Lengua Azul o Fiebre Catarral Ovina es una enfermedad vírica contagiosa. Afecta tanto a los animales rumiantes domésticos como a los salvajes, especialmente a las ovejas, y se transmite a través de insectos, principalmente a través de la picadura de mosquitos del género Culicoide.

Los mosquitos son infectados con el virus al picar e ingerir la sangre de los animales infectados, propagándose así el virus a los animales sanos.

Esta enfermedad no tiene ningún efecto sobre los humanos, por tanto, no supone ningún riesgo para la salud pública. Se han descrito 29 serotipos del virus de Lengua Azul, en Europa se han detectado seis de ellos (1, 2, 4, 8, 9 y 16) y en España cuatro (1,2,4,8); la gravedad de los síntomas depende del serotipo.

En el caso de Euskadi se ha diagnosticado un serotipo ocho procedente de Francia. Los síntomas incluyen fiebre, hemorragias y ulceración en el tejido buconasal, secreción salival excesiva, diarrea abundante, vómitos, neumonía y debilidad.

El último foco detectado en Euskadi se produjo en 2009, y en el conjunto del estado español en noviembre de 2010, en Cádiz. En consecuencia, a los tres años, en 2013, fue declarado oficialmente libre de la enfermedad lengua azul. Desde el 20 de julio, y sobre todo durante el mes de septiembre, se han diagnosticado 43 focos de lengua azul serotipo 8 en Francia, por lo que todo apunta a que el motivo puede ser un mosquito procedente de ella.

"Actualmente, la vacunación es la medida más eficaz y práctica para reducir al mínimo las pérdidas asociadas a la enfermedad y para interrumpir el ciclo del animal afectado", han señalado desde la Diputación.

Por su parte, La Diputación Foral de Bizkaia ha decidido vacunar a toda la cabaña bovina y ovina del territorio después de que se haya confirmado la existencia en Gipuzkoa del foco de lengua azul. La institución foral asumirá el coste de la vacunación de las más de 100.000 cabezas de ganado bovino y ovino censadas en Bizkaia.

De este modo, ha explicado, se pretende "garantizar la salud de la cabaña ganadera y evitar, así, posibles perjuicios a un sector que, como el resto de actividad económica, está viéndose afectado por la crisis generada por el coronavirus".

En todo caso, ha precisado que esta enfermedad no constituye "un problema de salud pública" ya que no afecta a la salud de las personas ni tampoco a la cadena alimentaria, sino que es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes y cuya única vía de transmisión es la picadura de ciertas especies de mosquitos del grupo Culicoides