Gipuzkoa aprueba la tercera norma foral que regula los peajes para camiones en la N-1 y la A-15

Las Juntas Generales sde Gipuzkoa han aprobado este jueves, con los votos a favor de PNV y PSE-EE y el rechazo de PP, Elkarrekin Gipuzkoa y EH Bildu, la tercera norma foral que regula la implantación de peajes para camiones en la N-1 y la A-15, que extenderá el cobro a la totalidad de estas dos vías. Ésta es la principal novedad del nuevo canon después de que los tribunales anulasen las dos anteriores al considerar que discriminaban al transportista foráneo respecto al local. La oposición en bloque ha votado en contra de la nueva norma al entender que suponen un gran "perjuicio económico" para el transporte por carretera.

El portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha defendido que los tribunales han pedido que los peajes no fueran discriminatorios pero "no exigen atracar al sector y se ha aprobado en cambio un modelo hiper recaudador e injusto que supera ampliamente los objetivos cualitativos y cuantitativos de la primera norma foral". Desde Elkarrekin Gipuzkoa, su portavoz, Arantza González, ha destacado que el gobierno foral está utilizando "la excusa demagógica de que si no se paga no habrá dinero para las políticas sociales para que sólo haya carreteras de peajes para todos y todas". Finalmente desde EH Bildu, Oskar Bordes, ha subrayado que esta norma "perjudica claramente al sector del transporte y no incluye medidas para reducir las emisiones" y ha explicado que la colocación de los nuevos arcos supondrá un coste de 25 millones que se suma a los 10 millones de los arcos anteriores" por lo que cuando se implante el nuevo peaje lo hará "con un saldo de menos 73 millones de euros".

Por su parte la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oyarbide, ha explicado que tras la aprobación de la tercera norma foral, el articulado contempla el cobro de los 76,352 km que conforman la totalidad del recorrido de la N-1 y la A-15 por lo que "no hay ninguna posibilidad de interpretación de discriminación directa ni indirecta, ya que absolutamente todos los enlaces y movimientos estarán sujetos a canon".

La Diputación de Gipuzkoa estima que, una vez aprobada la norma, los peajes a camiones se reimplantarán de nuevo a finales de 2022 o principios de 2023, una vez instalada toda la infraestructura, que incluye 4 pórticos adicionales y 109 semi-pórticos. Su instalación se prolongará un año y costará 25,3 millones de euros. La Diputación calcula que la recaudación por estos peajes rondará los 21 millones de euros anuales frente a los 9 millones ingresados en 2019.