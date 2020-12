Gipuzkoa activa un programa para "reforzar el bienestar e incrementar el apoyo comunitario" en residencias

La Diputación de Gipuzkoa ha activado el programa 'Goxatu' que, con 13 medidas y acciones, tiene como objetivo "proteger al máximo la calidad de vida y el bienestar psico-emocional" de las personas mayores que viven en las residencias de Gipuzkoa e incrementar el "apoyo comunitario" en estos centros.

A través del refuerzo de actividades culturales, de las visitas y salidas, y del incremento de ratios en fisioterapia, apoyo psicosocial y terapia ocupacional, "queremos seguir profundizando en mejorar el bienestar de las personas mayores, desde la calidez y la colaboración con agentes sociales y comunitarios", ha señalado el diputado general, Markel Olano.

En rueda de prensa, junto a la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, ha explicado que, en puertas de la Navidad y en el marco de una pandemia que se prolonga ya nueve meses en el territorio, el impulso de actividades culturales, musicales y relacionales, así como la implicación de personas voluntarias y del entorno comunitario es "vital".

El diputado general no ha querido obviar que "aunque la Navidad sea una época de calor, cariño y cercanía, el virus sigue presente", y ha añadido que no se puede "bajar la guardia". "Es imprescindible que sigamos profundizando en la prevención y trabajando desde la responsabilidad y la prudencia", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que las nuevas medidas adoptadas, "no solo miran a las Navidades, sino que el impulso que damos ahora tiene vocación de perdurar en el tiempo".

Por su parte, Peña ha subrayado que los planes, medidas y acciones que propone y adopta el Departamento de Políticas Sociales, se vienen compartiendo y debatiendo, a través de diversos grupos de contraste, con las familias, representantes de las trabajadoras, y con los equipos responsables de los centros.

Entre las medidas que conforman el programa Goxatu, el incremento de las ratios en fisioterapia, apoyo psicosocial y terapia ocupacional "ayudará notablemente a paliar los efectos de la pandemia y fomentar su bienestar físico y emocional". Para ello, "se han doblado las ratios por cada persona usuaria".

Asimismo, otra de las medidas es el incremento de ratios de atención en las residencias, "con un incremento medio del 9,2%", algo que se "circunscribe a la pandemia". Además del aumento en fisioterapia, apoyo psicosocial y terapia ocupacional, que se prevé mantener una vez superada la situación sanitaria por el covid-19, cada persona usuaria "recibirá 18 minutos más de atención directa al día".

El incremento de ratios en estos tres perfiles supondrá la contratación de más personal para "duplicar el servicio que hoy mismo se está dando" en los centros residenciales en Gipuzkoa. Con los ratios de cuidadores directos, Peña ha explicado que se está "dejando en torno a 400 plazas residenciales vacías para garantizar los aislamientos, pero se van a mantener las plantillas pese a tener una ocupación de un 9,2% inferior".

VISITAS Y SALIDAS

En cuanto a las visitas, y en base a lo acordado entre el Gobierno Vasco y las tres diputaciones, podrán acceder dos personas a la vez, "y hemos puesto a disposición de las residencias los recursos a nuestro alcance con el fin de incrementar el número de visitas que pueda recibir cada persona", ha puntualizado.

"Nuestro objetivo es que haya el mayor contacto posible con la familia y allegados en entornos seguros, estas medidas que hemos adoptado están circunscritas del 23 de diciembre al 6 de enero. Luego evaluaremos qué resultado se ha producido y, si son buenos, la posición de la Diputación será la de mantenerlas", ha precisado.

Además, se han adquirido 65 pantallas grandes y táctiles, una para cada centro, para facilitar las video llamadas, así como "otras actividades culturales o del día a día en las residencias".

En lo que respecta a las salidas al exterior, Maite Peña ha recordado que se seguirán realizando "gracias a los espacios seguros que estamos creando junto a los ayuntamientos de Gipuzkoa en parques, paseos y plazas cercanas a las residencias" y ha detallado que "hoy en día ya son nueve los espacios habilitados" aunque en los próximos días y semanas prevén que "sean 21".

Por otra parte, de cara a la Navidad, y como hasta ahora, las personas residentes podrán salir a sus hogares, y a la vuelta, tendrán que realizar una prueba PCR como su posterior cuarentena, tal y como lo recogen los protocolos vigentes. Además, si la salida al domicilio supera los 30 días, las familias recibirán ayudas económicas y técnicas "para facilitar la estancia y la atención en casa", y no se les cobrará la reserva de plaza.

ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES

La Diputación trabaja, a su vez, para incrementar el contacto y el apoyo comunitario en las residencias, así como para ampliar las actividades de índole cultural y musical en los centros, con el objetivo de "avanzar hacia una vida cada vez más normalizada" dentro de los mismos. Para eso, se ha iniciado y reforzado diversas colaboraciones con agentes del tercer sector social de Gipuzkoa.

Por una parte, en colaboración con voluntarios Nagusilan, se recopilarán a través de vídeos, postales, cartas, fotografías, testimonios y mensajes de sus familiares, allegados y vecinos, y se compartirán con los residentes.

Además, gracias al trabajo conjunto con Lanku, se reactiva el programa 'Adin-adin', unas sesiones de bertsos con el fin de estimular sus capacidades a través de la música y la creación. Asimismo, en colaboración con el bertsolari Sebastian Lizaso, en varias residencias del territorio, se trabajará un bertso, como aportación al maratón solidario de EITB.

A su vez, y en cooperación con Gizalde y varias bandas y grupos de música del territorio, se organizarán pequeñas actuaciones en las residencias, bajo la iniciativa 'Zaharrak Berri', con el objetivo de contribuir a un ocio activo a través de la música. Por otra parte, de la mano de Mundukide y Harreman, se ha diseñado un concierto solidario de Navidad dirigido a las residencias de Gipuzkoa.

Desde el pasado mes, se viene trabajando en un programa musical que será retrasmitido en las 65 residencias de Gipuzkoa simultáneamente el 24 de diciembre. El concierto está dirigido por el músico, compositor y director Fernando Velázquez, y cuenta con la participación de Goikoburu Abesbatza, Eñaut Elorrieta e Idoia Azurmendi, entre otras personas.

HUELGA

Preguntada por la jornada de huelga convocada por los sindicatos EL y LAB, Maite Peña ha reiterado que la "preocupación fundamental" de la Diputación en este momento de pandemia es "hacer frente a los efectos que el covid-19 está teniendo en las residencias, en un momento muy complicado, manteniendo la calidad de la atención a las personas residentes y eso es en lo que tenemos volcadas todas nuestros esfuerzos personales y económicos".

De este modo, ha insistido en que la Diputación va a incrementar ratios lo que "redunda en el beneficio de los residentes y también en el colectivo de trabajadoras, porque van a contar con mas personal para atender a las mismas personas". Finalmente, ha recordado que la institución foral en las reuniones de contraste con sindicatos y patronales les "insta a que lleguen a un acuerdo".