Getxo acoge el primer festival de música contra la ELA este mes de septiembre

El Puerto Viejo de Getxo acogerá los días 9 y 10 de septiembre "The ELA Fest" un festival solidario con los enfermos de ELA y dirigido a recaudar fondos para investigar la enfermedad. Organizado por la DalecandELA, el encuentro ofrecerá, durante los dos días, 20 conciertos de pop y rock y diversas actividades artísticas y deportivas, todas participativas y con fines benéficos.

A través de un comunicado, la asociación ha explicado que el objetivo de este festival es "dar visibilidad" a esta enfermedad y recaudar fondos en una cita que buscará convertir Getxo en "un escenario solidario" en torno a los veinte artistas y bandas que participaron y grabaron el disco "The Soundtrack", una recopilación de canciones únicas grabado con fines solidarios contra la ELA y que ha actuado como banda sonora de la campaña benéfica.

El cartel musical incluirá las actuaciones de, entre otros, las bandas más emblemáticas de Getxo como McEnroe, Smile, Inquilino Comunista, The Fakeband, Still River, Last Fair Deal, Santi Guzmán, Nebraska o Los Retros que se reunirán sobre el escenario para deleitar a los asistentes con canciones originales "inspiradas en la superación, la lucha ante la adversidad y la amistad", han explicado desde la asociación fundada por Jaime Lafita.

Otras actividades

Entre las actividades previstas, destaca el reto solidario de natación "Travesía BBK: Getxo por la ELA", exhibición dirigida a recaudar fondos para la investigación y el apoyo a los enfermos.

Junto a la música o el deporte, el arte, que ha estado ligado a esta asociación desde sus inicios, tendrá un hueco importante en este festival. De este modo, se llevará a cabo "Artogether" donde se invitará a todos los participantes a pintar "únicamente con los ojos para comprender la realidad de las personas afectadas por la ELA".

El reto, además de por ser colectivo, destaca porque los trazos serán realizados con el movimiento del iris, mediante la tecnología "eye-tracking", tecnología que facilita la comunicación e interacción con el entorno de personas que han perdido el habla y la movilidad.

Los asistentes también podrán gozar de esta experiencia pidiendo un café con los ojos y contribuir a la investigación de la ELA con la recaudación de cada café.

Como obras de arte más pequeñas, los asistentes podrán diseñar también en otro espacio sus propias chapas con mensajes y dibujos de lo más originales.

El deporte es otro de los territorios clave en la lucha de DalecandELA contra esta enfermedad y estará presente en este segundo fin de semana de septiembre con un rocódromo, una sesión matinal de yoga o una travesía a nado por aguas del Abra.

Donativos para avanzar en la investigación

Además, la asociación pondrá en el recinto del festival cuatro bicicletas estáticas con mucha resistencia, para sensibilizar sobre la dificultad que supone la ELA para la movilidad, y un reto: alcanzar entre todos 2.500 kilómetros, que se traducirán en 5.000 euros de donación por parte de BBK para luchar contra la ELA. Todas estas actividades deportivas presidirán la jornada del sábado.

Desde que nació en 2019, la asociación DalecandELA ha trabajado con los objetivos de dar visibilidad a esta enfermedad ante la sociedad, gobiernos e instituciones, recaudar fondos para su investigación, ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados por ELA y transmitir que lo importante de la vida es el camino, "saber disfrutarlo con alegría, optimismo y espíritu de superación".

Desde la asociación han animado y recordado que "el deporte es trabajo, esfuerzo y superación. Nuestro objetivo es contagiar esos valores. Deporte es vida y la lucha contra la ELA es sin duda una lucha por la vida".