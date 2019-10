El gabinete Urkullu apoyará al sector del vino ante los aranceles de Trump

El Gobierno Vasco reforzará su estrategia de apoyo a las bodegas de Euskadi para tratar de reducir el impacto sobre el sector de los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, a los productos vitivinícolas europeos. Entre las medidas presentadas por el Ejecutivo se encuentra la creación del programa de ayudas 'Ardoa inversiones', dotado con dos millones de euros.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se ha reunido este jueves en Vitoria con representantes de las bodegas y productores de uva del País Vasco, en un encuentro celebrado ante la preocupación generada por los nuevos aranceles que el Gobierno de EEUU ha anunciado para una lista de productos europeos, entre los que se encuentran los distintos tipos de vino.

Tapia y los representantes del sector han coincidido en que pese a la "amenaza" de los nuevos gravámenes, la "relevancia" que tiene el mercado de EEUU para los productores de vino y txakoli de Euskadi impide renunciar a las exportaciones a ese país.

Por ese motivo, el Gobierno y los agentes del sector se han comprometido a "reforzar" sus estrategias de promoción en EEUU, una decisión que compatibilizarán con la búsqueda de nuevos mercados que permita compensar una eventual caída de las ventas en el país norteamericano.

Oficina de excelencia

Tapia ha informado de que el Gobierno autonómico ha acelerado el ritmo del trabajo que venía desarrollando para la puesta en marcha de Ardoa, Basque Wine Office, la oficina de apoyo para la excelencia del sector vitivinícola de Euskadi.

Este órgano se encargará de reforzar la estrategia que las bodegas de Rioja Alavesa y las tres denominaciones de origen de txakoli están llevando a cabo en el mercado estatal y en el internacional. Asimismo, el Gobierno Vasco activará nuevas medidas para hacer frente a las "dificultades" del mercado internacional. El objetivo es apostar por la diferenciación y por la calidad con la que vienen trabajando las bodegas vascas.

Con el fin de mantener las exportaciones al mercado estadounidense pese a la eventual entrada en vigor de los nuevos aranceles, el Ejecutivo se propone redefinir el programa 'Caprice-Chill with an appetiser with European wine and quality products', el cual prevé una inversión de 700.000 euros en el periodo 2020-2021 para el fomento de los txakolis vascos en el mercado estadounidense. Además, Tapia ha explicado que se comenzará a diseñar un proyecto 'Caprice II', que incluirá a los vinos de Rioja Alavesa.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico se propone reforzar la presencia de los vinos de Euskadi en el mercado vasco, para lo que se elaborará una 'Campaña de Promoción de los Vinos Vascos', con actuaciones publicitarias y promocionales en punto de venta y hostelería, de la mano de las asociaciones de hostelería, escuelas de cocina y el Basque Culinary Center.

Además, se tratará de reforzar la presencia de los vinos vascos en mercados que puedan sustituir al estadounidense, mediante un esfuerzo suplementario de la presencia en Europa, Canadá, o en países de Asia. Con ese fin, se aumentará la presencia de las bodegas vascas en las ferias internacionales del sector.