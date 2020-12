El Fun&Serious game festival cierra on-line su edición más especial

La gala de entrega de Premios Titanium, que, como colofón del festival Fun and Serious Game Festival, distingue los mejores títulos del año, regresa hoy al BEC de Barakaldo (Bizkaia) y, por las circunstancias actuales provocadas por la pandemia del covid-19, no tendrá público presencial, pero se podrá ver en directo vía streaming desde la web del festival.

Tras tres días de charlas de algunas de las figuras más relevante del panorama internacional del videojuego, como Marc Merrill, David Cage, Harvey Smith, Tim Willits, Warren Spector o Joe Madureira, y una completa programación de talleres y ponencias en torno al gaming y la creación artística de videojuegos, el festival dará por terminada su décima edición con la entrega de sus premios anuales, presentados por el actor de doblaje Claudio Serrano.

Claros favoritos

Con cuatro nominaciones, cada uno The Last of Us Part II y Ori and the Will of Wisps son los claros favoritos. El título de Sony es finalista en Mejor Diseño Narrativo, Mejor Arte, Mejor Banda Sonora, y a Game of the Year. Por otro lado, el juego de Moon Studios para Xbox Game Studios, continuación del aclamado Ori and the Blind Forest, ha recibido otras cuatro nominaciones (Mejor Game Design, Mejor Arte, Mejor Banda Sonora y Game of the Year).

Half Life Alix comparte nominación a Game of The Year, además de ser finalista en Mejor Game Design y Mejor Juego Narrativo. Doom Eternal está en la lista de Mejor Banda Sonora y Mejor Game Design, categoría que comparte con Hades, quien además de Game Design es finalista en Mejor Arte. Dos nominaciones también son para Ghost of Tsushima (Mejor diseño narrativo y Mejor Arte), y para Final Fantasy VII Remake (Mejor Banda Sonora y Mejor Arte).

Otros de los títulos que aparecen en la terna de finalistas son Animal Crossing: New Horizons, Microsoft Flight Simulator, Astro's Playroom, 13 Sentinels: Aegis Rim y Tell Me Why.

En la categoría de juego más innovador se encuentran Arise, a simple story, Creaks, The White Door, The Flower Collectors o Radical Relocation.

El Festival también premia con un Titanium al mejor Serious Game, es decir, aquellos juegos cuyo fin no es sólo lúdico, sino que también sirven para concienciar, aprender o destacar un problema social. En esta categoría los finalistas son Radical Relocation, Embracelet, The Wake: Mourning Father, Mourning Mother, OhShape y 112 Operator. Por último, los finalistas a mejor videojuego vasco son Itadaki Smash, Erroak, DreamBack VR, Quest 4 Papa: Reloaded y BlockVille.

Edición 2020

El Fun & Serious Game Festival, que se ha celebrado desde el jueves en Bilbao, es el mayor festival de videojuegos de toda Europa y se ha convertido en un punto de referencia dentro de la industria. Su misión es reconocer e impulsar el trabajo de productores, directores, artistas y desarrolladores de videojuegos.

Según han destacado desde la organización, el sector facturó 1.479 millones de euros en 2019, con una cifra "histórica" para el mercado online, con 725 millones de euros, y con una base superior a 15 millones de usuarios, según datos de AEVI en su anuario. El sector duplica ampliamente los beneficios del cine y multiplica por siete los de la música grabada en España.

El Fun & Serious Game Festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno vasco - SPRI, además del patrocinio de BBK y la colaboración de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), GAME, BBVA y UTAD.