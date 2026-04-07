"Es fundamental no saltar al agua y esperar": la advertencia ante las mareas tras los últimos rescates en la costa de Bizkaia

El buen tiempo de la Semana Santa ha traído consigo varios sobresaltos en la costa vizcaína. En puntos como Lekeitio se han registrado distintos incidentes relacionados con la subida de la marea, con la evacuación de varias personas atrapadas en la isla de San Nicolás, según ha informado la propia Cruz Roja tras recibir el aviso del 112 Sos Deiak.

Los errores más comunes

Desde Cruz Roja insisten en que el error más frecuente es siempre el mismo: fiarse de la vista y no consultar previamente algo tan básico como la tabla de mareas. Benjamín Romero, responsable de salvamento marítimo de Cruz Roja en Euskadi, subraya la importancia de este punto: "Lo fundamental es siempre consultar la tabla de mareas. No te fíes de la vista en ese momento, debes de saber exactamente a qué horas la pleamar y la bajamar".

Romero también explica la conocida como "regla de las dos horas": lo ideal es cruzar hacia la isla una hora antes de la bajamar y regresar, como tarde, una hora después. Además, añade una advertencia crucial: "Si hay oleaje, pues está claro que tenemos que evitar cruzar".

No hay que intentar por nuestra cuenta sobrepasar el agua sabiendo que después bajará" Benjamín Romero, responsable de salvamento marítimo de Cruz Roja en Euskadi

Lekeitio al anochecer

El perfil del turista, el principal afectado

El responsable de salvamento marítimo recuerda que los incidentes no ocurren sólo en pasos a islas. En otras zonas de la costa, como ha sucedido en la playa de La Arena, la subida del agua puede aislar a personas en tramos de acantilados. Si esto ocurre, el mensaje es claro: mantener la calma y no intentar salir nadando. "Lo que sí es fundamental es no saltar al agua e intentar por nuestra cuenta sobrepasar, sabiendo que en unas horas vuelve el agua a bajar", insiste Romero.

En caso de quedarse aislado sin poder avisar, la recomendación es "buscar la zona más alta, protegerte del frío y esperar las horas que tocan, que es la siguiente marea baja". Según el experto, en estas situaciones "riesgo de vida humana no lo hay".

El 99% de los rescates es a turistas que no conocen el Cantábrico ni el control de las mareas" Benjamín Romero, responsable de salvamento marítimo de Cruz Roja en Euskadi

La mayoría de estos incidentes tienen detrás el desconocimiento, sobre todo de los turistas. Benjamín Romero confirma que este es el perfil mayoritario: "El 99% es turístico, es totalmente turístico y con un gran desconocimiento del control de mareas, del cambio brusco del agua". La diferencia de temperatura del Cantábrico también es un factor que a menudo no se tiene en cuenta.

preguntar a las personas del lugar

Por todo ello, además de consultar las aplicaciones móviles o las tablas oficiales, desde Cruz Roja lanzan una recomendación final: preguntar a la gente del lugar. Romero anima a los visitantes a "integrarse con los locales y que consulten" para resolver sus dudas, ya que "estarían encantados de explicarles el riesgo que hay".