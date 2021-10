Florencio Domínguez: "La inclinación hacia la violencia sigue viva"

Después de medio siglo de violencia y aún con consecuencias que no desaparecerán nunca, "las más duras", parece que Euskadi quiere pasar la página de ETA demasiado rápido. "Es normal desde el punto de vista humano" tras una experiencia tan traumática, pero desde el punto de vista social "no se puede permitir el olvido", en opinión del director del Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, quien ha asegurado en COPE que es obligado deslegitimar y dar a conocer lo ocurrido a quienes no lo vivieron, en especial en las aulas, a las que se quiere acercar este centro.

"Para que los estudiantes conozcan de primera mano los efectos reales del terrorismo, que no se queden con la imagen de que esto era una actividad romántica de los débiles luchando contra el poder. Han de saber que esa actividad tenía unas consecuencias trágicas", ha explicado el director del Memorial, quien destaca que el objetivo del centro es "ser uin instrumento pedagógico más".

Enganchados al discurso del odio

Aunque ha señalado que en estos 10 años estamos en "otra galaxia de convivencia", Domínguez ha alertado sobre la "inclinación a la violencia" y el apego a "la ideología totalitaria de ETA" de una parte minoritaria de los jóvenes pero que no se puede desdeñar y que se ha traducido en agresiones a militantes del PP o ataques a sedes de partidos.

El director del Memorial muestra su preocupación por que "un grupo de jóvenes siga enganchado al discurso del odio".

En el acto de esta tarde con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia etarra, ha avanzado que además de la intervención del ministro del Interior y de dos víctimas, se emitirá un documental sobre la destrucción de las armas de ETA y los Grapo, apisonadas, fundidas y reservadas para levantar una escultura en memoria de sus víctimas.