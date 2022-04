El fin de la mascarilla llega a Euskadi con 100 ingresos covid más en 7 días

A punto de caerse la última restricción vigente en España para hacer frente a la pandemia y sin computar aún el efecto Semana Santa varios indicadores covid suben en Euskadi, donde han fallecido 17 personas a causa del virus, 5 más que hace 7 días.

Lo más llamativo es el incremento de los ingresados en planta que en una semana han pasado de 203 a 301, el número más alto registrado desde el 21 de febrero, mientras que en la UCI ahora son 14 los enfermos en lugar de 10.

Según el último boletín de Osakidetza entre el 11 y el 18 de abril se contabilizaron 3.202 casos positivos, una cifra inferior a los 3.353 de los siete días precedentes. La incidencia acumulada de positivos en 14 días no consigue descender de los 300 casos.

Álava es el territorio con una tasa más elevada, 358,28, mientras que en Gipuzkoa está en 297,13 y en Bizkaia en 279,25. En cuanto a las franjas de edad son los mayores de 60 años los que más casos suman.

Euskadi acoge con ganas el fin de la mascarilla en interiores

"Me parece genial, estaba ansiosa por quitarme la mascarilla por fin, me parecía una chorrada tenerla. La llevábamos de forma muy ridícula, que entras aquí te la bajas, entras allí te la subes un poco, al final no cumplía ni su función", así se expresaba una joven vitoriana preguntada por COPE para la que el fin de la mascarilla en la mayoría de interiores desde este miércoles tiene todo el sentido.

El Gobierno vasco analiza el decreto aprobado por el Ejecutivo central que ya establece que "en ningún caso" la mascarilla será obligatoria en los colegios, donde solo en la etapa infantil se liberaba de ella a los pequeños. Por lo tanto los niños volverán a clase a cara descubierta, algo que no ocurrirá en algunos centros alaveses hasta el 2 de mayo, debido a la festividad de San Prudencio.

En el trabajo serán los servicios de prevención de riesgos laborales los que tomen la decisión, también tendrán que decidir qué hacer los espacios culturales o comerciales, ya que el decreto solo especifica dónde sí debe continuar usándose la mascarilla. Estos lugares son todos los transportes públicos, también taxis y VTC, los centros sanitarios, establecimientos como las farmacias y las residencias de mayores, salvo los usuarios porque el centro es como su casa.

En general la medida se coge con ganas aunque en algunos colectivos reina aún la prudencia. Sanidad aconseja que las personas vulnerables, mayores de 60 años, embarazadas o personas inmunodeprimidas, se pongan la mascarilla siempre que no se pueda guardar una distancia de metro y medio.