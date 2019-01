El Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente vuelve a Vitoria-Gasteiz

El Centro de Estudios Ambientales ha sido el encargado durante 15 años de acercar a la capital alavesa el certamen pionero en temática medioambiental en todo el mundo. Artium será, de nuevo, la sede del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente (FICMA) de Barcelona, donde se van a unir el arte contemporáneo y el cine.

Antes de cada una de las seis proyecciones tendrá lugar una visita guiada ( previa inscripción llamando al Museo Artium y más información en su web ) en la que se contemplará una obra de arte. El Museo también ha programado una conferencia para el 16 de enero sobre los vínculos que se pueden establacer entre el arte y la conservación medioambiental y un taller familiar de revelado fotográfico sobre hojas de plantas con materiales naturales del entorno del museo, para el sábado 26 de enero. Todo ello con el propósito de concienciar y llevar a la reflexión para un cambio social respetuoso con el medio ambiente. Este es el objetivo del evento que se ha consolidado durante sus 25 años de existencia en el ámbito internacional y que es todo un referente en cuanto a documentales ambientales y como festival innovador, que trabaja el cine y su industria y el contenido y la educación ambiental en diferentes actividades.



Jauma Gil ha mostrado hoy en COPE Vitoria su alegría por volver con una nueva edición y ha destacado la importancia de la concienciación acerca de los residuos, como por ej. los plásticos, que inundan las aguas de la Tierra. Tanto el fundador y presidente del FICMA, Claudio Lauría, como él, están pendientes de cada una de las proyecciones que van a tener lugar estas semanas.

Martes 15 de enero : The reluctant radical ( EEUU )

Jueves 17 de enero : Hondar 2050 (España)

Martes 22 de enero : Rush Hour ( México)

Jueves 24 de enero : The uncertainly has settled ( Alemania )

Jueves 28 de enero : Unfractured ( Canadá)

Jueves 31 de enero : Chamán ( España y Mongolia )

Cabe destacar que Hondar 2050 es un film realizado por un cineasta italiano que tiene lugar en la costa vasca. Se centra en un artista de Bilbao, surfista, que realiza obras de arte con los plásticos que recoge del agua.

Las visitas guiadas tendrán lugar cada día de los señalados a las 19:00 h y a las 19:30 h comenzarán las proyecciones que serán visionadas en versión original con subtitulos y de manera gratuita.