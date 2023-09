El Festival de Cine de San Sebastián vende 29.054 entradas el primer día, un 24% más que en 2022

El Festival de Cine de San Sebastián ha vendido 29.054 entradas correspondientes a sesiones de las tres primeras jornadas del certamen en el primer día de venta al público, lo que supone un incremento del 24 % respecto al año pasado. El director del Zinemaldi, Jose Luis Rebordinos, se ha mostrado muy contento y ha destacado que "es la mayor venta que se ha producido en los últimos años en el primer día. De hecho la cola de espera llegaba a primera hora a las 8.000 personas".



Las sesiones de entradas más vendidas corresponden a películas como "Fingernails" (Esto va a doler) y "Ex-Husbands" en la Sección Oficial;?"The Zone of Interest" (La zona de interés) y "Perfect Days" en Perlak;??"El viento que arrasa" en Horizontes Latinos y "No me llame Ternera" en Made in Spain.

Rebordinos ha destacado que "en los primeros minutos una incidencia informática ha perjudicado a medio centenar de personas pero se ha intentado contactar con cada persona afectada".



Este mismo lunes 18 comenzará la venta de entradas correspondientes al lunes 25, martes 26 y miércoles 27, y el martes, día 19, se podrán adquirir los billetes de las sesiones del jueves 28, viernes 29 y sábado 30.





PREMIO DEL PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

17 películas de la sección Perlak optan al Premio del Público Ciudad de San Sebastián, que por octavo año consecutivo patrocina el Ayuntamiento de San Sebastián. El Consistorio plantea el galardón como un homenaje a la ciudadanía, que es la que entrega el premio mediante votación.

El galardón se compone del Premio a la Mejor Película, dotado con 50.000 euros y un Premio a la mejor Película Europea, dotado de 20.000 euros. En la pasada edición las películas galardonadas fueron "Argentina 1985" y "As bestas".

Además el Ayuntamiento de San Sebastián y el Festival de Cine de San Sebastián han puesto 1.000 entrdas a disposición de personas de colectivos desfavorecidos que podrán disfrutar de proyecciones en el Kursaal y el Velódromo.