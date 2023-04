El Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián cumple 20 años

17 películas, de ellas 8 documentales, 8 películas de ficción y 1 de animación completan la Sección Oficial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que cumple su 20 aniversario con temas como la justicia universal, Ucrania, la violencia de género y el sinhogarismo. Su director, Josemi Beltrán, ha subrayado que el Festival, en estas dos décadas, se ha resistido a la "tentación" de crecer en favor de una "solidez cualitativa".



El Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián se inaugurará el 21 de abril en el Teatro Victoria Eugenia con la película "20.000 especies de abejas", la galardonada ópera prima de Estíbaliz Urresola Solaguren, y que clausurará el día 28 el filme francés "Toi non plus tu n'as rien vu", de Béatrice Pollet. Las entradas salen a la venta este viernes 14 de abril online y en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y del Teatro Principal.



La directora de documentales y escritora chilena Carmen Castillo será reconocida este año con el premio del certamen durante la gala de apertura de una edición que abordará temáticas como el derecho al aborto, la justicia universal, el sinhogarismo y la guerra de Ucrania.



En la sección oficial se incluyen títulos como "No Bears", la película del iraní Jafar Panahi sobre la resistencia al fundamentalismo islamista que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Venecia; "Blanquita", del chileno Fernando Guzzoni, acerca de los poderes corruptos y la prostitución de menores, que también pasó por el certamen italiano; y "Victim", de Michal Blasko, sobre el "antigitanismo" en Europa.



Los documentales "Cabeza y corazón", de Ainhoa Andraka y Zuri Goikoetxea, sobre la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas, y "Karpeta urdinak", de Ander Iriarte, sobre la tortura, son junto a "Tetuán", de Iratxe Fresneda, otras representaciones vascas en el festival.



Un ciclo sobre Cine y Memoria que tendrá lugar en Tabakalera y cinco exposiciones en diferentes espacios de la ciudad son parte también del programa que ha organizado sesiones escolares para 4.000 alumnos en el Teatro Principal con las cintas "Yoko oporretan", de Juanjo Elordio, "Trash", de Francesco Dafano y Luca della Grotta, y "Gabi, 8 urtetik 13 urtera", de Engeli Broberg.