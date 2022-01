17 federaciones deportivas de Gipuzkoa solicitan al Gobierno Vasco la reanudación de la competición escolar.

17 federaciones deportivas de Gipuzkoa entre las que se encuentran las de fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, gimnasia, halterofilia, hockey, judo, montaña, natación, pelota, vela, triatlón, caza, subacuáticas, herri kirolak y deporte adaptado, han firmado un escrito conjunto que ya han enviado al Gobierno Vasco en el que le instan a revocar "desde esta misma semana" la suspensión de la competición escolar.

Las federaciones deportivas lamentan que, a pesar de cumplir escrupulosamente con los protocolos de seguridad del Gobierno Vasco que han posibilitado que desde septiembre decenas de miles de deportistas federados y escolares disfruten del deporte sin consecuencias negativas, el ejecutivo autonómico vuelve a poner el foco en los más pequeños y según ha leído en el comunicado la presidenta de la Federación Guipuzcoana de Natación, Noelia Ramajo, "sin evidencias científicas que respalden su suspensión, como han manifestado muchos expertos en días pasados".

El comunicado señala que resulta "incomprensible" que se incida en el deporte escolar, siendo además, como ocurrió en anteriores ocasiones, la única comunidad autónoma que adopta este tipo de medida. Las federaciones deportivas lamentan que en vez de considerar el deporte una actividad esencial, el Gobierno Vasco lo paralizó durante casi año y medio, lo que ha supuesto que muchos niños y niñas hayan abandonado la práctica deportiva. El presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Manu Díaz, ha subrayado que tras este parón "el deporte federado se ha recuperado con normalidad pero en el deporte escolar se ha producido un porcentaje de abandono de entre un 5 y un 10%, porcentaje que es mucho mayor en niñas".

Las federaciones señalan que a lo largo de esta pandemia el deporte aficionado ha sabido estar a la altura de lo que de él espera la sociedad, trabajando sin descanso para cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, activando protocolos cuando todavía las instituciones no los habían publicado, invirtiendo en seguridad de instalaciones que ni tan siquiera son de su propiedad y concienciando a los jóvenes sobre la necesidad de observar de forma estricta las normas de prevención para combatir la pandemia.

El presidente de la Federación de Fútbol de Gipuzkoa, Manu Díaz, ha subrayado que hay movimientos similares al suyo en Álava y en Bizkaia y que las 17 federaciones deportivas no contemplan "en último caso, otro escenario que la vuelta a la competición escolar el 28 de enero" cuando finaliza el decreto del Gobierno Vasco. "No tenemos un plan B porque no podríamos creer que la supensión se prorrogara más allá de ese día", ha dicho Manu Díaz.